Cop dur d'Hisenda a tots els espanyols que facin això: multa assegurada

Les comunitats de veïns a Espanya han de complir amb una sèrie de requeriments fiscals establerts per Hisenda. El desconeixement o incompliment d'aquestes obligacions pot comportar multes que van des dels 150 euros fins als 20.000 euros en els casos més greus.

Encara que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica pròpia, estan obligades a presentar certs models fiscals. I tot, quan realitzen activitats econòmiques o gestionen determinades quantitats de diners. Entre les principals obligacions es troben el model 303 i el 390.

Obligacions fiscals de les comunitats de veïns: Hisenda ho deixa clar

Si la comunitat lloga espais comuns, com terrats per a antenes de telefonia o façanes per a publicitat, ha de declarar i ingressar l'IVA corresponent mitjançant el Model 303 de forma trimestral. A més, ha de presentar el resum anual d'IVA a través del Model 390 al gener de l'any següent.

Quan la comunitat obté ingressos per lloguers o altres activitats econòmiques que superen els 3.000 euros anuals, ha d'informar a Hisenda sobre les rendes obtingudes i la seva distribució entre els propietaris. El model 184 es presenta al febrer de l'any següent.

Si la comunitat realitza operacions amb tercers que superen els 3.005,06 euros en un any, com pagaments a empreses de reformes o manteniment, ha de declarar-ho a través d'aquest model. La presentació del model 347 es realitza al febrer de l'any següent.

Què passa amb el lloguer de locals o terrats

El lloguer d'espais comuns, com locals, terrats o façanes, converteix la comunitat en subjecte passiu de l'IVA. Per exemple, si es lloga el terrat per instal·lar una antena de telefonia mòbil, la comunitat ha de:

Repercutir l'IVA en la factura de lloguer.

Declarar i ingressar l'IVA mitjançant el Model 303 trimestralment.

Presentar el resum anual de l'IVA amb el Model 390.

A més, aquests ingressos han de ser imputats a cada propietari segons el seu coeficient de participació. I han de ser declarats en el seu Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com a rendiments del capital immobiliari.

Conseqüències de l'incompliment: fins a 20.000 euros de multa

No complir amb aquestes obligacions fiscals pot tenir conseqüències significatives per a les comunitats de veïns. Segons el Consell Andalús de Col·legis d'Administradors de Finques, prop del 30% de les comunitats poden incórrer en infraccions per no presentar les seves declaracions.

Les sancions varien des de 150 euros per infraccions lleus, com presentar models fora de termini sense requeriment previ i fins a 20.000 euros. Sobre aquesta elevada multa, ens referim a la resistència o negativa a proporcionar informació requerida per Hisenda.

És fonamental que les comunitats de propietaris estiguin informades i compleixin amb les seves obligacions fiscals per evitar sancions. Comptar amb l'assessorament d'un administrador de finques col·legiat pot ser de gran ajuda per gestionar correctament aquests tràmits i assegurar el compliment de la normativa vigent.