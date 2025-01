Gran notícia d'Hisenda: això pagaran de més milions d'espanyols el 2025

El 2025, milers de contribuents espanyols rebran una sorpresa d'Hisenda: la devolució de la Renda 2024 acompanyada d'interessos de demora. Aquest gir es deu al fet que l'Agència Tributària no ha retornat a temps el que molts ciutadans havien pagat de més en la seva Declaració de la Renda.

Si Hisenda no t'ha retornat la Renda a temps, això t'interessa

Normalment, Hisenda retorna els diners de la Renda en poques setmanes després de la declaració. Tanmateix, en alguns casos, aquest procés es retarda. Quan això passa, l'Agència Tributària està obligada a pagar interessos de demora als contribuents afectats.

Els interessos de demora són una compensació econòmica que Hisenda paga als contribuents quan no retorna a temps els diners que els corresponen. Aquests interessos es calculen sobre la quantitat que s'havia de retornar. I s'apliquen des del moment en què finalitza el termini legal per efectuar la devolució fins que es realitza el pagament efectiu.

A quant ascendeixen els interessos de demora?

El percentatge dels interessos de demora varia cada any i s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat. Per al 2025, l'interès de demora es manté en el 4,0625%, el mateix que el 2024. Això significa que, a més de la quantitat que Hisenda havia de retornar, els contribuents rebran un 4,0625% addicional per cada any de retard en la devolució.

Aquest pagament addicional d'interessos de demora representa una compensació pel temps que els contribuents han hagut d'esperar per rebre els seus diners. Encara que no és un guany significatiu, ajuda a mitigar l'inconvenient causat pel retard en la devolució de la Renda.

Quan pagaran els interessos de demora

Hisenda va tenir fins al 31 de desembre de 2024 per retornar la Renda 2024 sense interessos de demora. Si la devolució es realitza després d'aquesta data, els interessos de demora s'apliquen des de l'1 de gener de 2025. I ho faran fins al moment en què s'efectuï el pagament.

Per tant, els contribuents que encara no hagin rebut la seva devolució el 2025 veuran incrementada la quantitat a rebre a causa d'aquests interessos. Per calcular l'import total que un contribuent rebrà, es sumen dos components:

Quantitat original a retornar: Són els diners que Hisenda havia de retornar segons la declaració de la Renda.

Interessos de demora: Es calculen aplicant el 4,0625% sobre la quantitat original a retornar per cada any de retard.

Si un contribuent tenia dret a 1.000 euros i la devolució s'executa al gener de 2025, els interessos de demora serien 40,625 euros. Per tant, el contribuent rebria un total de 1.040,625 euros.

Els contribuents que encara no hagin rebut la seva devolució de la Renda 2024 han d'estar atents a la notificació d'Hisenda. És recomanable revisar periòdicament l'estat de la devolució a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària. O bé contactar amb ells per obtenir informació actualitzada sobre l'estat de la seva devolució.