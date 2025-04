Confirmat: BBVA emmudeix a tots els seus clients després de fer-ho oficial, serà al maig

BBVA ha anunciat una gran novetat que ha sorprès a molts. En molt pocs dies se celebrarà el FinAI Summit, un esdeveniment internacional centrat en la intel·ligència artificial (IA) i les dades aplicades al sector financer.

Aquest esdeveniment es durà a terme simultàniament en quatre països, Espanya, Colòmbia, Turquia i Mèxic. Amb tot, tal esdeveniment reunirà experts globals per discutir els avenços i desafiaments en la banca i els mercats financers. ​

BBVA ho anuncia per tot el que val: arriba la FinAI Summit

El FinAI Summit és un esdeveniment organitzat per BBVA que se centrarà en la repercussió de la IA i les dades en el sector financer. Durant aquests quatre dies, es duran a terme debats i tallers pràctics dirigits per líders del sector, oferint una visió sense filtres sobre com la tecnologia està transformant la indústria bancària. ​

Dates: Del 5 al 8 de maig de 2025.

Àmbit internacional: Se celebrarà en quatre països simultàniament.

Contingut: Debats, tallers pràctics i presentacions sobre IA i dades en la banca.

Participació: Obert al públic, amb inscripció prèvia.

Com inscriure's?

La inscripció al FinAI Summit és gratuïta i es pot realitzar a través del lloc web oficial finaisummit.com. És una oportunitat única per a professionals i entusiastes de la tecnologia financera de conèixer de primera mà les últimes tendències i avenços en el sector.​

BBVA destaca que la intel·ligència artificial i les dades ja estan reconfigurant el sector financer. El FinAI Summit servirà com a plataforma per explorar com aquestes tecnologies estan transformant la indústria, des de l'atenció al client fins a la detecció de fraus i la gestió de riscos. ​

Expectatives i declaracions de BBVA

BBVA ha expressat el seu compromís amb la innovació i la transformació digital. A través del FinAI Summit, el banc busca liderar la conversa sobre el futur de la banca en l'era de la intel·ligència artificial, compartint coneixements i fomentant la col·laboració entre experts i professionals del sector.​

Amb tot, el FinAI Summit representa una iniciativa significativa de BBVA per abordar els desafiaments i oportunitats que la intel·ligència artificial i les dades presenten en el sector financer. Amb el seu enfocament internacional i el seu compromís amb la innovació, BBVA continua posicionant-se com un líder en la transformació digital de la banca.