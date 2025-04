Comprovat: BBVA se'n cansa de dir-ho, mai facis aquest gest als seus caixers

BBVA ha llançat un advertiment clar als seus clients: mai imprimeixis el rebut en operar als seus caixers automàtics. Encara que sol·licitar el comprovant pot semblar una pràctica innocent, aquest gest pot posar en perill la teva informació financera sensible.

El gest al caixer que és més perillós del que penses: fes cas a BBVA

Els rebuts emesos pels caixers automàtics contenen dades confidencials, com els últims dígits de la teva targeta, el saldo disponible i detalls de la transacció. Si aquests rebuts cauen en mans equivocades, els estafadors podrien utilitzar aquesta informació per cometre fraus o suplantar la teva identitat.

A més, els delinqüents poden buscar aquests rebuts a les papereres properes als caixers. Ho fan aprofitant la informació per accedir als teus comptes o realitzar transferències no autoritzades.

Què has de fer per protegir la teva informació?

Per evitar riscos, BBVA recomana no imprimir el rebut. Consulta el saldo i els moviments del teu compte directament a la pantalla del caixer o a través de l'aplicació mòbil del banc.

Si decideixes imprimir el rebut, assegura't de trencar-lo en trossos petits abans de llençar-lo, perquè la informació no sigui llegible. Observa si hi ha dispositius estranys a la ranura de la targeta o al teclat. Si notes alguna cosa sospitosa, evita utilitzar aquell caixer i notifica-ho al banc.

Prefereix aquells caixers ubicats en llocs il·luminats i concorreguts (dins de sucursals bancàries o centres comercials). Prem 'Cancel·lar' en finalitzar l'operació assegura que la sessió es tanqui correctament i evita que una altra persona accedeixi al teu compte després.

Per si fos poc, vés amb compte en introduir la teva contrasenya. Sempre has de tapar el teclat amb una mà per impedir que algú altre vegi el teu codi.

Altres gestos que has d'evitar en operar al caixer: BBVA no es pren a broma

Sol·licitar el comprovant al caixer automàtic pot semblar una acció inofensiva, però comporta riscos significatius per a la teva seguretat financera. BBVA insisteix que evitis aquest gest per protegir la teva informació sensible de possibles estafadors.

Adoptar hàbits segurs en operar en caixers automàtics és fonamental per mantenir la integritat dels teus comptes i evitar fraus. A més de no imprimir els rebuts, és important: