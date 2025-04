Eufòria total entre els clients de Banco Santander: fes-ho avui mateix, quina ganga

Banco Santander ha llançat una campanya que ha generat gran entusiasme entre els seus clients. Et pots emportar fins a 400 euros de regal per fer un tràmit concret. Aquesta promoció està disponible fins a finals de setembre de 2025, per la qual cosa encara estàs a temps d'aprofitar-la​

Això és el que has de fer per aconseguir els 400 euros de Banco Santander: està tirat

En primer lloc, obre un Compte Online des de la comoditat de casa teva. I és que no tens necessitat d'acudir a una oficina.​ Domicilia la teva nòmina o pensió, l'import mínim és de 600 euros mensuals.​

Domicilia dos rebuts mensuals, aquests poden ser, per exemple, del telèfon, llum o gas.​ Per beneficiar-te d'aquesta promoció, és necessari:​

Ser nou client: No haver tingut un compte a Banco Santander en els últims 12 mesos.​

Permanèixer 24 mesos: Compromís de mantenir la domiciliació durant aquest període.​

Complir amb els requisits: Domiciliar la nòmina i els dos rebuts mensuals.​

Què passa el 30 de setembre? Molt de compte, que no se t'escapi

Aquest és l'últim dia per registrar-te a la campanya i complir amb els requisits. Si no ho fas abans d'aquesta data, perdràs l'oportunitat de rebre el regal.​

La notícia ha causat gran expectació. Molts clients ja han aprofitat l'oportunitat per canviar la seva nòmina a Banco Santander i beneficiar-se d'aquesta oferta. Les xarxes socials s'omplen de comentaris positius sobre la facilitat del procés i la generositat del regal.​

El que suposa per a molts aquesta oferta: Banco Santander ho sap bé

A més de rebre fins a 400 euros, domiciliar la teva nòmina a Banco Santander et permet accedir a un compte sense comissions. També, et donen una targeta de dèbit gratuïta i la possibilitat de gestionar les teves finances de manera còmoda i segura des de l'app del banc.​

No deixis passar aquesta oportunitat. Segueix els passos indicats, compleix amb els requisits i gaudeix del regal que Banco Santander té preparat per a tu. Recorda, tens fins al 30 de setembre de 2025 per aprofitar aquesta promoció.​ Per a més informació i per registrar-te a la campanya, visita el lloc oficial de Banco Santander.