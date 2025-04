Demostrat: BBVA ho confirma a tots els seus clients, per fi estalviaràs de veritat

BBVA ha llançat una nova campanya per ajudar els seus clients a estalviar de manera efectiva i senzilla. A través de la seva aplicació mòbil, ofereix eines que permeten controlar les despeses i millorar la salut financera. A més, desvela un mètode definitiu per estalviar millor que mai.

BBVA ha desenvolupat funcionalitats a la seva app que permeten als usuaris gestionar les seves finances personals de manera eficient. Aquestes eines inclouen "El meu dia a dia", "Els meus Pressupostos" i "Les meves Metes". Aquestes ajuden a monitoritzar ingressos i despeses, establir pressupostos i fixar objectius d'estalvi.

BBVA troba la tecla: el mètode KonMari et canviarà la vida

Mentrestant, el mètode KonMari, creat per Marie Kondo, es basa en organitzar i simplificar per millorar la qualitat de vida. Encara que originalment s'aplica a l'ordre a la llar, BBVA adapta aquest enfocament a les finances personals.

La idea és revisar i categoritzar les despeses. Eliminant aquelles que no aporten valor, similar a com es descarten objectes que no generen alegria. Apunta els 6 passos del mètode proposat per BBVA.

Revisió de despeses: Analitzar les despeses mensuals per identificar patrons i àrees de millora.

Establir pressupostos: Assignar límits de despesa per categoria, com oci o alimentació.

Fixar metes d'estalvi: Definir objectius específics, com un viatge o una compra important, i planificar com assolir-los.

Automatitzar l'estalvi: Programar transferències automàtiques a comptes d'estalvi per fomentar la constància.

Controlar despeses invisibles: Identificar i reduir despeses formiga, fantasmes i vampirs, com subscripcions innecessàries o consum energètic excessiu.

Monitoritzar el progrés: Utilitzar les eines de l'app per seguir l'avanç cap a les metes i ajustar el pla segons sigui necessari.

Per què és tan efectiu aquest mètode? Molts clients ja ho saben

La combinació d'organització, automatització i seguiment constant permet als usuaris tenir un control real sobre les seves finances. En identificar i eliminar despeses innecessàries, es libera diners que poden destinar-se a l'estalvi o a objectius importants.

Molts clients han expressat la seva satisfacció amb les eines de BBVA. La possibilitat de visualitzar i controlar les seves finances des de l'app els ha permès adoptar hàbits d'estalvi més saludables i assolir les seves metes econòmiques.

Altres formes d'estalviar de BBVA per a tots els seus clients

A més de les funcionalitats esmentades, BBVA proposa mètodes addicionals com el "Kakebo", que implica portar un registre detallat d'ingressos i despeses, o la "Regla 50-30-20", que divideix el pressupost en necessitats bàsiques, despeses prescindibles i estalvi.

BBVA també ofereix descomptes i promocions exclusives per als seus clients. Així com assessorament financer personalitzat per a aquells que busquen optimitzar encara més la seva economia.

Amb aquestes eines i mètodes, BBVA demostra el seu compromís amb la salut financera dels seus clients. Brindant-los facilitats i condicions òptimes per gestionar les seves finances i estalviar de veritat.