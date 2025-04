Arriba la felicitat a CaixaBank amb l'última novetat: és oficial, els clients somriuen

Grans notícies per a aquests clients de CaixaBank. L'entitat ha fet un pas més en el seu compromís amb el sector primari de Canàries. Ho ha fet amb la seva presència a la Fira Agrícola, Ramadera i Pesquera de Fuerteventura (FEAGA).

Aquesta fira, de caràcter global, és un referent per als professionals del sector agroalimentari a les Illes. I el banc, a través d'AgroBank, la seva línia de negoci especialitzada, ha demostrat una vegada més la seva aposta pel camp canari.

L'entitat va estar present a la Granja Experimental de Pozo Negro durant tota la fira, celebrada fins al passat 6 d'abril. Amb aquest esdeveniment, CaixaBank va buscar consolidar encara més el seu lideratge a l'Arxipèlag. I així acostar-se als més de 12.000 clients que formen part de la seva xarxa a Canàries.

A través d'AgroBank, l'entitat ha demostrat un ferm interès per donar suport a un sector crucial per a l'economia local. Un sector que abasta des de la ramaderia fins a la pesca i l'agricultura.

CaixaBank i el seu compromís amb el sector primari de Canàries

CaixaBank, amb la seva especialitat en AgroBank, ha reforçat la seva presència a Canàries amb una proposta integral per al sector agroalimentari. Amb 39 oficines a l'Arxipèlag, s'assegura d'estar a prop dels seus clients. En especial aquells que formen part del sector primari, que constitueix un pilar essencial en l'economia local.

En la recent edició de la FEAGA, AgroBank va presentar el seu model de suport als agricultors, ramaders i pescadors. Un sector que es caracteritza per la seva diversitat i complexitat. El banc posa a disposició dels clients una xarxa de gestors especialitzats, formats específicament per conèixer de primera mà les necessitats de cada productor,

des dels fluxos de caixa fins a les particularitats de cada activitat. Aquesta proximitat és la que, sens dubte, enforteix la relació entre CaixaBank i els milers de clients que confien en els seus serveis.

CaixaBank dona suport de forma integral als clients

AgroBank no només se centra en la part financera. L'entitat va més enllà oferint també un suport social i d'innovació, brindant solucions adaptades a les circumstàncies particulars de cada client. En aquest sentit, CaixaBank es presenta com un banc de confiança per al sector, amb una proposta que abasta des de l'assessorament fins a les solucions de finançament.

El 2024, CaixaBank va reforçar el suport al sector primari canari amb un finançament que va assolir els 670 milions d'euros, un 65% més que en l'exercici anterior. Això reflecteix el seu compromís amb el desenvolupament d'un sector estratègic per a les Illes, els avenços del qual són crucials per a l'estabilitat econòmica de la regió.

La xarxa d'oficines més extensa de Canàries

Una de les fortaleses que ha permès a CaixaBank consolidar-se com a líder en el sector agroalimentari de Canàries és la seva xarxa d'oficines especialitzades en AgroBank. Amb 39 sucursals repartides per tot l'Arxipèlag, l'entitat té una presència destacada tant en grans ciutats com en petits municipis. Això li ha permès arribar a un major nombre de clients i mantenir un contacte proper amb aquells que més ho necessiten.

Gràcies a aquesta xarxa, els equips d'AgroBank estan sempre a disposició dels clients, llestos per oferir assessorament especialitzat i solucions financeres a mida. La capacitat del banc per adaptar-se a les realitats de cada zona, entenent les necessitats específiques de cada client, és el que li ha permès mantenir una relació de confiança duradora amb els agricultors, ramaders i pescadors canaris.