Avís especial de Banc Sabadell a aquests clients: fes-ho avui, és una barbaritat

En un món cada vegada més digital i financer, ensenyar als nens a gestionar els seus diners des de petits és essencial. Banco Sabadell ho sap i, per això, ha creat el Compte Sabadell Primera, una eina ideal per introduir els menors en l'educació financera de forma segura i controlada.​

Sabadell Primera: Banco Sabadell té el compte que necessiten els teus fills

El Compte Sabadell Primera és un compte bancari dissenyat específicament per a nens i adolescents de 0 a 17 anys. El seu objectiu és que els més joves aprenguin a manejar els seus diners, fomentar l'estalvi i adquirir hàbits financers saludables des de ben joves.​

Aquest compte és perfecte per als fills perquè no té costos d'administració ni manteniment. No requereix ingressos periòdics, rebuts domiciliats ni saldo mínim.​ Ofereix una targeta de dèbit gratuïta per a majors de 14 anys, sense comissions d'emissió ni manteniment.​

Els pares poden supervisar i limitar els moviments des de l'app del banc. I els nens aprenen a gestionar els seus diners i a estalviar per al seu futur.​

El més destacat del Compte Sabadell Primera: així pots obrir-ne un

A més de les característiques esmentades, el Compte Sabadell Primera ofereix accés a més de 2.500 caixers. Atorga retirades d'efectiu gratuïtes a la xarxa de Banco Sabadell i en caixers d'altres entitats adherides a la xarxa EURO 6000.​

A més, ofereix la consulta de moviments i gestió del compte des de l'app.​ I els pares tenen el control total sobre el compte, garantint un ús responsable.​

Els pares o tutors legals han de ser clients de Banco Sabadell i sol·licitar l'obertura del compte. Presenta el DNI del menor i del representant legal, a més del llibre de família per acreditar la relació.​ Un cop aprovada, el menor es converteix en titular del compte, mentre que els pares o tutors mantenen el control sobre el seu ús.

Banco Sabadell posa en valor aquest compte per a nens

Sabadell destaca que el Compte Sabadell Primera és una eina perquè els menors aprenguin a gestionar els seus diners i a estalviar per al seu futur. L'entitat emfatitza la importància de familiaritzar els nens amb els diners des de ben joves. Oferint un compte sense comissions i amb control parental per garantir una experiència segura i educativa.

El Compte Sabadell Primera és una opció ideal per introduir els nens en el món financer. Amb condicions accessibles, avantatges educatives i un enfocament en la seguretat, aquest compte és una inversió en el futur financer dels teus fills. No esperis més, obre avui el Compte Sabadell Primera i dona als teus fills les eines que agrairan sempre.