Avís especial de Banco Santander als seus clients: ho tens en safata, així de fàcil

Banco Santander ha fet un pas endavant en la millora de l'experiència digital dels seus clients en permetre la personalització de la seva aplicació mòbil. Aquesta iniciativa facilita als usuaris adaptar l'app segons les seves preferències i necessitats, oferint una gestió bancària més còmoda i eficient.​

Personalitza la teva experiència bancària: Banco Santander t'ajuda a fer-ho

La nova funcionalitat de l'App Santander permet als clients triar quins apartats desitgen veure a la seva pantalla principal. Això significa que pots organitzar i prioritzar les seccions que més utilitzes. Per exemple, comptes, targetes, inversions o préstecs, col·locant en primer pla el que realment t'importa.

Aquesta personalització fa que la navegació sigui més intuïtiva i que les operacions diàries es realitzin de manera ràpida i senzilla.​ Personalitzar l'App Santander és un procés fàcil i ràpid. Simplement accedeix a l'aplicació, dirigeix-te a la secció de configuració o ajustos i selecciona l'opció de personalització de la pantalla principal.

Des d'allà, podràs afegir, eliminar o reorganitzar els apartats segons les teves preferències. D'aquesta manera, tindràs el control total sobre quina informació i serveis apareixen primer en obrir l'app.​

Beneficis de la personalització: innovacions i millores contínues

Adaptar l'app a les teves necessitats no només millora la usabilitat, sinó que també optimitza el teu temps. En tenir accés directe a les funcions que més utilitzes, redueixes el nombre de passos per realitzar operacions, traduint-se en una experiència àgil i satisfactòria. A més, en centrar-te en els apartats rellevants per a tu, minimitzes distraccions i potencials errors en operar.​

Banco Santander està compromès amb la innovació i la millora constant dels seus serveis digitals. La personalització de l'app és només una de les moltes millores implementades en els últims anys.

L'entitat ha treballat en oferir una interfície més moderna, intuïtiva i adaptada a les necessitats dels seus clients. I ho ha fet incorporant noves funcionalitats i capacitats que faciliten la gestió bancària diària. ​

Mirant cap al futur: Banco Santander vol donar més

El banc continua explorant noves idees per al futur, amb l'objectiu d'oferir solucions digitals més útils, convenients i humanes. Això inclou la integració de tecnologies emergents i l'ampliació d'opcions de personalització per satisfer les canviants necessitats dels seus clients.

Banco Santander posa en safata la possibilitat de personalitzar la seva aplicació mòbil, permetent-te triar què vols veure i com vols interactuar amb el teu banc. Aquesta iniciativa reforça el compromís del banc amb la innovació i la satisfacció del client. Oferint facilitats perquè la teva experiència bancària sigui el més còmoda i eficient possible.