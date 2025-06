L'últim de Banco Santander deixa tremolant els seus clients: compte, mai facis això

Banco Santander ha llançat una alerta urgent destinada a protegir els seus clients d'una modalitat de frau digital que circula a TikTok. Segons destaquen experts en ciberseguretat, els delinqüents utilitzen vídeos generats per intel·ligència artificial per enganyar els usuaris amb suposades eines “gratuïtes” per descarregar Windows 11, accedir a Spotify Premium o utilitzar Office.

El que sembla una oferta temptadora, en realitat amaga un perill real: el risc d'instal·lar malware al teu dispositiu. Aquests vídeos ensenyen pas a pas com introduir comandes a l'eina PowerShell de Windows.

Alerta important de Banco Santander: ni de bon tros et descarreguis aquests programes

Però en lloc d'activar serveis Premium, el que fan és descarregar codi maliciós, com infostealers, programes capaços de robar les teves credencials bancàries, dades personals o claus criptogràfiques. Investigacions de Trend Micro i informes de mitjans com La Vanguardia alerten que aquestes comandes amaguen troians com Vidar o StealC, que s'executen sense que l'antivirus els detecti.

El primer és no seguir les indicacions que apareixen en alguns vídeos virals que prometen activar Windows 11, música Premium o suites Office sense cost. Si demanes la instal·lació d'alguna cosa des de PowerShell i sona massa bé per ser veritat, el més probable és que hi hagi malware esperant. A més, TikTok no detecta aquest tipus d'enganys perquè el contingut és en veu i vídeo, no en enllaços o text rastrejables.

Què has d'ignorar per no caure a la trampa? Banco Santander ens salva de la crema

Banco Santander ens recomana estar sempre alerta: si algú es presenta a xarxes com a “expert” i t'anima a copiar i enganxar una comanda, pensa-t'ho bé. Si no entens el que fas, no ho facis. I sobretot, no et refiïs mai de dreceres que prometen coses que normalment són de pagament.

El banc insisteix que els seus canals de comunicació oficials mai no envien enllaços per descarregar programari. En cas de dubte, el correcte és entrar directament a la web oficial o a la teva app.

A més, és clau utilitzar eines com Santander Key per a una autenticació segura. I si veus alguna cosa sospitosa, denuncia-ho a l'entitat mitjançant els seus correus o números de telèfon oficials: desconfia sempre de missatges no esperats.

Els ciberdelinqüents s'aprofiten de com és de fàcil i viral TikTok

Però no n'hi ha prou amb estar alerta: implica utilitzar antivirus de confiança i mantenir el sistema actualitzat. Santander recomana també informar sobre qualsevol vídeo fraudulent que rebis via xarxes o missatges, perquè el banc i els cossos de seguretat puguin actuar.

Perquè el risc és real, no es tracta només d'una descàrrega sospitosa. Alguns d'aquests programes són capaços d'amagar-se al sistema, esborrar els seus rastres i romandre actius molt de temps, robant dades sense que te n'adonis.

A més, els ciberdelinqüents s'aprofiten de com és de viral TikTok, on els seus vídeos poden arribar a centenars de milers de visualitzacions abans de ser detectats. I un cop dins, poden buidar-te el compte, accedir als teus documents o buidar les teves cripto‑wallets.