Comunicat urgent de Banc Sabadell: no acceptis això a la vida, pren-t'ho seriosament

Banco Sabadell ha emès un comunicat urgent alertant els seus clients sobre una creixent amenaça de frau coneguda com a "vishing". Aquest terme, que combina "veu" i "phishing", es refereix a estafes telefòniques on els delinqüents intenten obtenir informació personal i financera de les víctimes.

El vishing és una tècnica d'enginyeria social que utilitza trucades telefòniques per enganyar les persones i que revelin dades sensibles. Per exemple, números de targetes de crèdit, contrasenyes o informació bancària. Els estafadors es fan passar per empleats de bancs, institucions governamentals o altres entitats de confiança per guanyar-se la confiança de la víctima.

Alerta important de Banco Sabadell: així actuen els estafadors, no et relaxis

Una tàctica comuna és informar la víctima sobre una suposada activitat sospitosa en el seu compte bancari. A continuació, sol·liciten dades personals o codis de seguretat per "verificar" la identitat del client.

En alguns casos, utilitzen tecnologia de suplantació d'identitat (spoofing) perquè el número de telèfon des del qual truquen sembli legítim, coincidint amb el de l'entitat bancària real.

Per què és tan perillós el vishing?

El vishing és especialment perillós perquè explota la confiança que les persones tenen en institucions reconegudes. En rebre una trucada d'algú que sembla ser un representant del seu banc, moltes persones baixen la guàrdia i proporcionen informació sensible sense sospitar.

A més, la capacitat dels estafadors per falsificar números de telèfon legítims augmenta la credibilitat de l'engany. Per això, has d'estar molt atent per no caure en el parany.

Regles bàsiques per no ser víctima de vishing

Per protegir-se d'aquest tipus de fraus, és fonamental desconfiar de trucades inesperades, apunta Banco Sabadell. Si reps una trucada no sol·licitada d'algú que diu ser del teu banc o d'una altra institució, mantingues la prudència.

No proporcionar informació sensible per telèfon: Els bancs mai no sol·liciten contrasenyes, codis PIN o números complets de targetes de crèdit per telèfon.

Verificar la identitat de l'interlocutor: Si tens dubtes, penja i truca directament al número oficial del teu banc per confirmar l'autenticitat de la trucada.

No seguir instruccions sospitoses: Si et demanen instal·lar programari, accedir a enllaços o proporcionar accés remot al teu dispositiu, rebutja la sol·licitud.

Mantenir actualitzats els teus dispositius i programari de seguretat: Això ajuda a protegir-se contra possibles atacs que puguin comprometre la teva informació personal.

Consells per no caure en el parany del vishing

A més de les regles bàsiques, qüestiona sempre la legitimitat de qualsevol trucada que sol·liciti informació personal o financera. Educa el teu entorn: Informa familiars i amics sobre aquest tipus d'estafes perquè també estiguin alerta.

Si sospites que has estat contactat per estafadors, informa el teu banc i les autoritats corresponents. Considera l'ús d'aplicacions que identifiquin i bloquegin trucades sospitoses.