Banc Sabadell no t'ho pot posar més fàcil: si fas servir targeta, ho agrairàs.

Banco Sabadell facilita als seus clients l'obtenció d'una nova targeta de manera senzilla i sense complicacions. El procés és àgil, les opcions de sol·licitud són variades i els avantatges associats a les seves targetes són nombrosos. Sol·licitar una nova targeta a Banco Sabadell és un procés intuïtiu que es pot realitzar de forma en línia.

Així pots sol·licitar una nova targeta a Banco Sabadell: més fàcil que mai

Per a això, els clients han d'accedir a la secció de 'Targetes' a la pàgina web o aplicació mòbil del banc. Al final d'aquesta secció, trobaran l'opció "Sol·licita en línia la teva nova targeta", en fer clic, es desplegarà una llista de targetes disponibles. El client pot seleccionar la que millor s'adapti a les seves necessitats i procedir amb la sol·licitud en línia.

El cost d'emissió i manteniment de les targetes de Banco Sabadell varia segons el tipus de targeta seleccionada. Per exemple, la Targeta de Dèbit BS Card té una comissió anual de 30 euros. Encara que és gratuïta per als clients de la gamma Compte Expansió.

D'altra banda, la Targeta de Crèdit Classic és gratuïta el primer any i té una comissió de 47 euros a partir del segon any. La Targeta de Crèdit Platinum té una comissió anual de 95 euros.

Formes de sol·licitar una nova targeta

Banco Sabadell ofereix múltiples canals perquè els seus clients puguin sol·licitar una nova targeta de forma fàcil i ràpida. A través de la banca en línia o l'aplicació mòbil, seguint els passos esmentats anteriorment.

Pots fer-ho contactant amb el servei d'atenció al client del banc, on un representant guiarà el client en el procés de sol·licitud. I també acudint a una de les sucursals de Banco Sabadell, on el personal de l'entitat oferirà assistència personalitzada per completar la sol·licitud.

Una vegada sol·licitada la targeta, el temps de lliurament sol ser breu. Generalment, les targetes s'envien al domicili del client o es posen a disposició a la sucursal seleccionada en un termini de pocs dies hàbils. Aquest període pot variar lleugerament segons la ubicació geogràfica i altres factors logístics.

Avantatges addicionals de les targetes de Banco Sabadell: això t'interessa

A més de la facilitat en el procés de sol·licitud, les targetes de Banco Sabadell ofereixen una sèrie de beneficis. Uns que incrementen la satisfacció dels clients. Les targetes estan equipades amb xip EMV, cosa que redueix significativament el risc de frau.

A més, inclouen el servei de Protecció de Targetes, que envia alertes SMS per a operacions superiors a 150 euros. I garanteix la devolució total d'operacions fraudulentes comeses fins a 48 hores abans de l'avís de robatori o pèrdua.