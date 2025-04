Comunicat urgent del Banc d'Espanya a tot el país: 'No és cert, encara que...'

En les últimes setmanes, s'han multiplicat els rumors i les falses informacions, especialment a les xarxes socials. I quan aquest tipus de rumors afecten els nostres diners, la preocupació entre la població es dispara. És per això que el Banc d'Espanya no ha dubtat a reaccionar amb contundència, per rebaixar l'alarmisme entre la població.

En concret, aquests dies ha estat habitual escoltar rumors sobre la retirada de bitllets físics a Espanya. Una possibilitat que el Banc d'Espanya no ha dubtat a desmentir de manera contundent a través del seu compte oficial a X.

"No és cert, encara que ho hagis llegit a xarxes socials o en algun mitjà digital", ha escrit. També va recordar que tots els bitllets són vàlids i es poden canviar en qualsevol entitat bancària del país o a les mateixes oficines del Banc d'Espanya, si estan deteriorats.

L'efectiu continua sent clau en l'economia i el seu futur està assegurat

El Banc d'Espanya ha destacat la importància de l'efectiu en el correcte funcionament de l'economia, especialment quan les transaccions electròniques no sempre estan disponibles. Els bitllets i monedes en euros són l'únic mitjà de pagament amb curs legal a la zona euro. Aquest sistema és fonamental per garantir la inclusió de tots els ciutadans, particularment d'aquells col·lectius que tenen menys accés a les noves tecnologies.

L'efectiu proporciona una opció segura quan els sistemes electrònics de pagament podrien no estar operatius, com en casos de talls d'electricitat o fallades tecnològiques. El Banc d'Espanya ha recordat que, si bé existeixen diverses alternatives de pagament digital, els diners en efectiu continuen sent crucials per a l'accés universal als serveis bàsics.

Quant al futur dels diners en efectiu, el Banc d'Espanya ha explicat que actualment circulen dues sèries de bitllets en euros. La primera sèrie, que inclou denominacions com 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ i 200€, està sent substituïda progressivament per la nova sèrie Europa. Aquest canvi no afecta la validesa dels bitllets antics, que continuaran sent de curs legal i podran usar-se normalment.

La sèrie Europa, que inclou sis noves denominacions, busca oferir una major seguretat en els bitllets per evitar la falsificació. Malgrat la substitució progressiva dels bitllets més antics, tots continuen sent vàlids i poden ser utilitzats per a qualsevol transacció econòmica. El Banc d'Espanya assegura que la transició cap a la nova sèrie serà gradual i no afectarà els ciutadans en el seu dia a dia.

La lluita contra la falsificació

En un altre ordre d'idees, el Banc d'Espanya ha reforçat el seu compromís en la lluita contra la falsificació de moneda. En col·laboració amb el Banc Central Europeu (BCE) i les forces de seguretat, es treballa contínuament per detectar i eliminar les falsificacions en circulació. El Centre Nacional d'Anàlisi (CNA) i la Brigada d'Investigació del Banc d'Espanya exerceixen un paper crucial en aquest procés.

La falsificació de bitllets i monedes és un delicte greu a Espanya, i aquells que siguin sorpresos fabricant o distribuint monedes falses enfronten penes severes, que inclouen llargues condemnes a presó. És important que tant entitats financeres com ciutadans col·laborin en la detecció de bitllets falsificats, lliurant-los a les autoritats competents per a la seva investigació.

El Banc d'Espanya convida els ciutadans a mantenir-se informats a través dels canals oficials i a evitar caure en els rumors infundats. Les autoritats continuaran vigilant per garantir que la integritat del sistema monetari espanyol no es vegi compromesa.