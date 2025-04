És oficial: Boníssimes notícies de Pastas Gallo per a molts treballadors a Catalunya

Pastas Gallo ha donat a conèixer una notícia positiva per als seus treballadors a Catalunya. La companyia, que fa dècades que produeix pasta a Espanya, ha assolit un acord que portarà beneficis per a diversos dels seus empleats. Aquesta mesura està relacionada amb un canvi en els processos de producció, però el més important és que no es tracta d'un acomiadament massiu.

Aquest acord ha estat confirmat per l'empresa i ha generat un gran alleujament entre els empleats. A partir d'ara, alguns treballadors podran continuar la seva trajectòria professional en altres plantes de la marca. Els ofereix la possibilitat de seguir en el seu lloc sense perdre estabilitat laboral.

Recol·locacions a les fàbriques de Granollers i Esparreguera

L'acord assolit entre Proa Capital, propietari de Grupo Gallo, i els representants dels treballadors estableix que 18 empleats seran recol·locats en diferents fàbriques de l'empresa. D'aquests, 14 treballadors podran quedar-se a la històrica planta de Granollers, que ha estat un dels centres clau per a la producció de pasta des de la seva fundació el 1946. Els altres 4 treballadors seran traslladats a la planta d'Esparreguera, també situada a la província de Barcelona.

Aquest pla de recol·locació sorgeix com a part d'una reestructuració interna de la companyia, que busca adaptar els seus processos productius per augmentar l'eficiència. La mesura ha estat ben rebuda pels treballadors. Ja que els ofereix una oportunitat de seguir treballant a la mateixa empresa i continuar amb els seus llocs de treball sense haver d'enfrontar-se a una reubicació en un altre sector.

A més, l'empresa també ha assenyalat que, en cas que algun treballador no accepti la recol·locació, es buscaran solucions alternatives, com indemnitzacions superiors al que estableix la llei. Aquest tipus de mesures busca garantir que els treballadors no es vegin perjudicats pels canvis en la producció, cosa que demostra el compromís de Pastas Gallo amb el seu equip humà.

Proa Capital i el futur de Grupo Gallo

Aquest acord és només un dels passos que Proa Capital ha donat per enfortir el futur de Grupo Gallo, segons informa El Economista. Des que va adquirir l'empresa el 2019, ha estat un fons actiu en la presa de decisions estratègiques, sempre amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat de l'empresa i garantir el seu creixement.

Grupo Gallo és una de les marques més emblemàtiques d'Espanya, amb una quota de mercat del 45% en la categoria de pastes. L'empresa no només produeix pasta, sinó que també ha diversificat la seva oferta amb plats precuinats, cosa que ha permès que es mantingui competitiva en el mercat nacional i internacional. A més, la marca també ha començat a expandir-se a l'àmbit internacional, venent els seus productes en més de 30 països diferents i amb presència en diversos continents.

Amb aquests canvis, Proa Capital busca assegurar que Pastas Gallo continuï sent un líder en el sector alimentari, oferint productes de qualitat mentre manté el seu compromís amb els empleats. Les recol·locacions a Catalunya són només un exemple de com el fons està adaptant l'empresa als nous temps.