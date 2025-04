Avís important de Banco Santander: els seus clients l'aplaudeixen a rabiar, fes-ho ja

En l'era digital actual, Banco Santander es destaca per oferir als seus clients facilitats innovadores per realitzar pagaments mòbils de manera ràpida i segura. Gràcies a la integració amb plataformes reconegudes com Apple Pay, Samsung Wallet i Google Wallet, els usuaris poden efectuar transaccions sense necessitat de portar amb si les seves targetes físiques.

Banco Santander ofereix el pagament mòbil als seus clients: tot avantatges

Banco Santander ha incorporat les principals solucions de pagament mòbil per satisfer les necessitats dels seus clients:

Apple Pay: Permet als usuaris de dispositius Apple, com iPhone, Apple Watch, iPad i Mac, realitzar pagaments de manera senzilla i segura. ​

Google Wallet: Ofereix als usuaris de dispositius Android una manera ràpida de pagar en establiments i en línia.

Samsung Wallet: Dissenyat per a dispositius Samsung, facilita pagaments sense contacte de manera eficient. ​

Com configurar i utilitzar el pagament mòbil a través de Banco Santander

Activar el pagament mòbil amb Banco Santander és un procés senzill. Assegura't que el teu dispositiu compta amb tecnologia NFC i és compatible amb la plataforma de pagament desitjada.​

Instal·la Apple Pay, Google Wallet o Samsung Wallet segons el teu dispositiu.​ Afegeix la teva targeta Santander, segueix les instruccions de l'aplicació per vincular la teva targeta de dèbit o crèdit Santander.​

Completa el procés d'autenticació, que pot incloure un codi enviat per SMS o una trucada telefònica. Un cop configurat, per realitzar un pagament, desbloqueja el teu dispositiu i selecciona la targeta amb la qual desitges pagar.​ Acosta el dispositiu al terminal de pagament contactless. Autoritza la transacció mitjançant reconeixement facial, empremta dactilar o codi PIN.​

Avantatges del pagament mòbil i compromís total de Banco Santander

Els clients que utilitzen el pagament mòbil gaudeixen de múltiples beneficis, realitzen pagaments sense necessitat de portar targetes físiques, agilitzant les teves compres. Les transaccions requereixen autenticació biomètrica o codis de seguretat, reduint el risc de fraus.​

Aquestes plataformes són acceptades en nombrosos establiments, tant físics com en línia. Administra totes les teves targetes i transaccions des d'una única aplicació en el teu dispositiu mòbil.​

Banco Santander continua implementant solucions tecnològiques que milloren l'experiència bancària dels seus clients. La integració amb Apple Pay, Samsung Wallet i Google Wallet és una mostra del compromís del banc amb la innovació i la satisfacció de l'usuari.​