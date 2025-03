Hisenda no avisa més vegades: et prendrà un dineral si fas aquest gest prohibit

L'Agència Tributària (Hisenda) ha intensificat la seva vigilància sobre les transaccions realitzades a través de Bizum, el popular servei de pagament mòbil. Encara que Bizum facilita l'enviament i recepció de diners de manera senzilla, és fonamental conèixer les obligacions fiscals associades al seu ús per evitar sancions.

Límits i exempcions fiscals si fas servir Bizum: no et passis de llest

Hisenda estableix que les operacions realitzades mitjançant Bizum estan exemptes de tributació fins a un límit anual de 10.000 euros. Una norma que no passarà per alt l'Agència Tributària i que has de tenir present.

Això significa que si en el transcurs de l'any reps o envies diners per Bizum per un import superior a aquesta quantitat, hauràs de declarar-ho en la teva Declaració. No et despistis en cap cas pel teu bé.

Conseqüències de no declarar: Hisenda ho deixa molt clar si no compleixes la llei

Si superes el límit exempt i no declares les quantitats corresponents, Hisenda actuarà. I és que considerarà aquesta omissió com una infracció tributària. Les sancions per no declarar poden variar segons la gravetat de la infracció:

Sancions lleus: Multes que poden oscil·lar entre 600 euros i el 50% de l'import no declarat.

Infraccions greus: En casos més severs, les sancions poden assolir fins al 150% de la quantitat no declarada.

Recomanacions d'Hisenda: et vindran de perles

Per evitar problemes amb l'Agència Tributària, és aconsellable registrar totes les transaccions. Encara que Bizum no requereix introduir dades bancàries del destinatari, és essencial mantenir un registre detallat de cada operació. Incloent el concepte i la relació amb la persona o entitat.

Declara els ingressos addicionals. Si reps més de 10.000 euros anuals a través de Bizum, assegura't d'incloure aquestes quantitats en la teva declaració de la renda. Justifica els moviments, guarda justificants i documentació que recolzin les transaccions realitzades, especialment si superen el límit exempt.

Complir amb aquestes recomanacions ajudarà a mantenir una relació transparent amb Hisenda i evitar possibles sancions. Encara que Bizum és una eina pràctica per gestionar pagaments quotidians, és crucial utilitzar-la dins del marc legal. Conèixer i respectar els límits fiscals, així com declarar adequadament les quantitats que excedeixen l'exempció, et permetrà gaudir dels seus beneficis sense contratemps legals.