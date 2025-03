Gir de 180 graus d'Hisenda: és oficial, pagarà això a milers d'espanyols

En un gir inesperat, Hisenda ha confirmat que compensarà a milers d'antics mutualistes afectats pel retard en les devolucions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Encara que no avançarà aquests pagaments, aplicarà un interès anual com a compensació per la demora.

Decisió d'Hisenda: compensació amb interessos als mutualistes afectats

Malgrat les sol·licituds per accelerar les devolucions, Hisenda ha decidit mantenir el calendari previst. No obstant això, per mitigar l'impacte del retard, ha establert una compensació basada en interessos de demora. Aquest interès es calcula al 4,0625% anual, conforme a la normativa vigent.

Els antics mutualistes podran presentar les seves sol·licituds de devolució a partir del 2 d'abril de 2025. Aquest procés es durà a terme durant la campanya de la Renda 2024, que s'inicia en aquesta data. És essencial que els afectats presentin una nova reclamació, fins i tot si ja ho van fer en 2024, ja que les anteriors van ser anul·lades.

Reacció de CCOO i UGT després d'aquest assoliment: encara no estan satisfets

Els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) han expressat el seu descontentament amb la postura d'Hisenda. Consideren que la demora en les devolucions és "arbitrària i discriminatòria", afectant negativament els pensionistes.

Malgrat reconèixer la inclusió d'interessos per demora, ambdós sindicats exigeixen al Govern una solució més equitativa. Amb tot, han manifestat la seva intenció de continuar pressionant perquè es rectifiqui la situació.

La decisió d'Hisenda afecta milers de pensionistes que van cotitzar a mutualitats abans de la seva integració en la Seguretat Social. Aquests contribuents fa temps que esperen la devolució de quantitats que consideren indegudament tributades.

L'aplicació d'interessos de demora busca pal·liar l'efecte del retard. Però molts afectats i organitzacions sindicals consideren insuficient aquesta mesura i continuen demanant una devolució més àgil.

La decisió d'Hisenda de compensar els antics mutualistes amb interessos del 4,0625% anual pel retard en les devolucions de l'IRPF ha generat diverses reaccions. Mentre que la mesura busca mitigar l'impacte de la demora, CCOO i UGT la consideren insuficient i continuen advocant per una solució més justa i ràpida per als afectats.