Bones notícies de CaixaBank per a tots els seus clients: ningú dona crèdit, és una bogeria

CaixaBank ha llançat una atractiva oferta per a nous clients que busquen un compte bancari sense comissions i amb avantatges addicionals per als seus viatges. En obrir un Compte Online Sense Comissions, els usuaris poden accedir a una targeta prepagament molt interessant i està dissenyada especialment per a viatgers freqüents.​

CaixaBank pensa en els viatgers: fes aquest gest i serà teva

El Compte Online Sense Comissions de CaixaBank està dirigit a nous clients que realitzin la contractació de manera digital. Aquest compte ofereix múltiples beneficis, entre els quals destaquen:​

Sense comissions de manteniment ni administració: Els titulars del compte no hauran de preocupar-se per càrrecs addicionals pel manteniment de la mateixa. ​

Targeta de dèbit gratuïta: El compte inclou una targeta de dèbit sense cost d'emissió ni manteniment, facilitant les operacions diàries dels clients. ​

Transferències SEPA gratuïtes: Els usuaris poden realitzar transferències estàndard o immediates dins de l'espai SEPA sense cap cost. ​

Per obrir aquest compte, és necessari ser major d'edat i completar el procés d'alta a través de la plataforma online de CaixaBank. El que permet una gestió còmoda i ràpida des de qualsevol lloc. ​Amb tot, si et dones d'alta fins al pròxim 6 d'abril, podràs aprofitar-te de la promoció obtenint la teva targeta prepagament MoneyToTravel.

Per què és tan interessant la targeta MoneyToTravel de CaixaBank

La MoneyToTravel és una eina ideal per a aquells que gaudeixen de viatjar i desitgen mantenir les seves despeses sota control i entre els seus principals beneficis es troben els següents. En realitzar compres a l'estranger en una moneda diferent de l'euro, els usuaris no incorreran en comissions pel canvi de divisa, representant un estalvi significatiu en cada transacció. ​

Els titulars de la targeta poden efectuar fins a dues extraccions mensuals sense comissions en caixers automàtics internacionals. A partir de la tercera retirada, s'aplicarà una comissió del 4,5% sobre l'import, amb un mínim de 4 euros per transacció. ​

En retards de vols, amb Flight Delay Pass, els usuaris tenen accés gratuït a sales VIP en aeroports seleccionats, brindant més comoditat durant l'espera. A més, la targeta inclou serveis d'assistència, proporcionant tranquil·litat i suport davant imprevistos durant els desplaçaments. ​

Això diuen els clients sobre la MoneyToTravel

Les opinions dels usuaris que han utilitzat la targeta MoneyToTravel són majoritàriament positives. Molts destaquen l'absència de comissions pel canvi de divises i la possibilitat de realitzar retirades gratuïtes a l'estranger com a aspectes altament valorats. A més, la inclusió de serveis addicionals, com l'accés a sales VIP en cas de retards, ha estat ben rebuda pels viatgers freqüents.​

Tanmateix, és important esmentar que algunes experiències individuals poden variar. Per això, es recomana als interessats revisar detalladament les condicions i avaluar si aquesta targeta s'ajusta a les seves necessitats específiques.​