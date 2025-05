Comunicat sorpresa de CaixaBank: ja és oficial, milers d'espanyols ho agraeixen

CaixaBank mou fitxa en la seva estratègia de banca privada i ho fa amb un missatge clar. Vol més clients amb grans patrimonis i està disposat a buscar-los en llocs on fins ara no mirava.

El banc liderat per Gonzalo Gortázar acaba de posar en marxa un ambiciós pla amb vista al 2027 que té un protagonista clar. Es tracta de la seva divisió de banca privada, clau en el nou full de ruta.

L'objectiu és clar i ambiciós. CaixaBank vol que el volum d'actius gestionats creixi de manera sostinguda, a un ritme del 6% anual. En un entorn de tipus d'interès més estables, l'entitat necessita reforçar els seus ingressos per comissions.

I per aconseguir-ho, ha decidit ampliar el seu camp d'acció. Tot amb un enfocament renovat cap a col·lectius d'alt poder adquisitiu que abans quedaven fora del radar.

La banca privada de CaixaBank redissenya el seu full de ruta

Fins ara, la captació de grans fortunes estava molt enfocada en els perfils tradicionals. No obstant això, el nou pla estratègic del banc fa un gir i busca clients amb patrimoni elevat en sectors no habituals. El missatge és directe: hi ha oportunitats fora del circuit habitual, i CaixaBank vol aprofitar-les.

En aquesta nova etapa, el banc reforçarà el seu equip de banquers privats amb perfils especialitzats. El focus es posarà en tres tipus de clients: els residents internacionals amb patrimoni alt, empresaris del sector agroalimentari i fundadors de start up tecnològiques. Aquests col·lectius representen un nou filó de creixement per a l'entitat.

Més recursos i aliances dins de CaixaBank

CaixaBank no vol quedar-se a mig camí. Per impulsar aquesta estratègia, la banca privada treballarà en col·laboració estreta amb altres divisions del grup. En concret, reforçarà la cooperació amb HolaBank, AgroBank i DayOne.

HolaBank està orientada a estrangers amb residència o estades llargues a Espanya. I AgroBank s'especialitza en l'àmbit agroalimentari, un sector amb famílies empresàries amb grans patrimonis. Per la seva banda, DayOne se centra en start up i emprenedors tecnològics, un perfil que cada vegada genera més riquesa i demanda assessorament financer.

Gràcies a aquesta aliança interna, CaixaBank busca maximitzar sinergies i arribar de manera més directa a aquests nous clients. La idea és oferir un servei adaptat i d'alta qualitat que s'anticipi a les necessitats d'aquests segments emergents.

El banc és conscient del canvi en el cicle econòmic; després de diversos exercicis beneficiats pels tipus d'interès a l'alça, ara arriba una etapa de normalització. Això implica que el marge d'interessos deixarà de créixer al mateix ritme. Per això, CaixaBank aposta per potenciar altres vies d'ingrés.

La gestió de patrimonis a través de la banca privada permet generar comissions estables i en ascens. En aquest context, millorar el servei, ampliar la base de clients i captar nous perfils amb fortunes importants es converteix en una prioritat estratègica.

Clients amb grans patrimonis, clau del nou pla

La nova estratègia de banca privada va molt més enllà de millorar resultats financers. Es tracta de consolidar una relació a llarg termini amb clients amb necessitats sofisticades. La idea és oferir un acompanyament personalitzat que combini assessorament financer, fiscal i de planificació patrimonial.

El banc vol diferenciar-se per la seva proximitat, solidesa i capacitat d'adaptació. Cadascun dels nous perfils que s'incorporen al radar de la banca privada de CaixaBank necessita un enfocament diferent, amb solucions adaptades i una visió global del patrimoni.