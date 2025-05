Anunci important de CaixaBank: oficial, és una gran alegria per a milers d'espanyols

Domiciliar la nòmina en un banc és una decisió estratègica per a milions d'espanyols. No només es tracta de rebre el salari cada mes, sinó també d'elegir una entitat que faciliti la vida diària, ofereixi bons serveis digitals. I, si és possible, recompensi la fidelitat del client.

En aquest context, CaixaBank torna a destacar amb una notícia que farà somriure a més d'un. Ha llançat una promoció que combina avantatges econòmics directes amb altres opcions igual d'atractives.

CaixaBank lidera el mercat amb més de 6 milions de clients

Amb una presència sòlida a tot Espanya i una xarxa de més de 4.000 oficines, CaixaBank es consolida com l'entitat preferida per aquells que busquen un banc on domiciliar els seus ingressos. Actualment, més de sis milions de persones tenen la seva nòmina associada a aquest banc, cosa que reforça la seva posició com a número u en aquest segment.

Aquest èxit no es basa únicament en la seva mida o en la seva història. La clau està en la combinació de serveis personalitzats, productes innovadors i campanyes promocionals que premien la confiança del client. I precisament aquest últim punt és el que ha generat gran expectació amb el seu nou anunci.

Una promoció que ofereix fins a 250 euros per domiciliar la nòmina

CaixaBank ha posat en marxa una nova promoció que ofereix recompenses molt interessants a aquells que decideixin traslladar la seva nòmina a l'entitat. En funció de l'import de la nòmina, els nous clients podran rebre fins a 250 euros directament al seu compte bancari.

Per a aquells el salari mensual dels quals estigui entre els 900 i els 1.499 euros, l'entitat ofereix un ingrés automàtic de 150 euros. Però aquells que superin els 1.500 euros de nòmina mensual poden obtenir fins a 250 euros de regal.

Es tracta d'un incentiu potent que moltes famílies agrairan, especialment en un moment en què l'estalvi i l'eficiència financera són prioritats per a moltes llars.

Però els diners no són l'única opció. CaixaBank també permet als seus nous clients triar entre altres regals, adaptats a diferents gustos i necessitats. Una de les alternatives és un televisor Samsung, ideal per a aquells que vulguin renovar el seu saló sense cost addicional.

També es pot escollir un cupó de fins a 400 euros per utilitzar a Facilitea, el portal de consum on es poden trobar articles d'electrònica, esport, mobilitat, llar i oci. Aquest ventall d'opcions fa que la promoció no només sigui atractiva, sinó també versàtil.

Un banc amb avantatges més enllà de la promoció

CaixaBank ha sabut combinar les recompenses puntuals amb un paquet de serveis bancaris que marca la diferència. El seu programa Dia a Dia ofereix un compte corrent sense comissions de manteniment i accés a una targeta de crèdit MyCard sense quotes anuals.

A més, els clients tenen a la seva disposició la xarxa més àmplia de caixers a tot el país i una aplicació de banca mòbil considerada una de les més avançades per les seves funcionalitats i facilitat d'ús. Tot això converteix CaixaBank en una opció completa per gestionar les finances personals.