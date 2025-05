Última hora de Banc Sabadell: milers de clients no ho saben i és molt important

El Banco Sabadell ha llançat un avís urgent a tots els seus clients davant l'augment de fraus en webs de segona mà. Aquest advertiment busca protegir els usuaris de Bizum i d'altres mètodes de pagament instantani, que solen ser el blanc dels estafadors.

Cada cop són més els enganys que circulen en plataformes de compravenda de productes entre particulars. I moltes persones encara no saben com actuar davant aquestes situacions. Si acostumes a usar aquestes webs, és important que estiguis molt atent.

No et relaxis amb Bizum: Banco Sabadell posa el focus en les webs de segona mà

Els estafadors es fan passar per compradors o venedors legítims. Sovint semblen educats, utilitzen missatges ben escrits i generen confiança. Però l'objectiu final sempre és el mateix: quedar-se amb els teus diners sense enviar el producte o sense rebre el pagament real.

Un dels mètodes més usats és sol·licitar un pagament per Bizum, assegurant que així es tanca l'operació de forma ràpida. Tanmateix, moltes vegades el que realment estan fent és enviar-te una sol·licitud de diners, no un pagament.

La importància de revisar tots els detalls abans de confirmar l'operació

Aquest detall pot semblar insignificant, però és clau. Si acceptes una sol·licitud de diners pensant que t'estan pagant, en realitat tu estàs enviant els diners a l'estafador. Per això, el Banco Sabadell ha recordat a tots els seus clients la importància de revisar acuradament els detalls de cada operació abans de confirmar res.

A més, molts fraus venen acompanyats d'enllaços falsos que simulen ser d'empreses de transport o pàgines de compravenda conegudes. En fer clic, podries acabar introduint les teves dades personals o bancàries en pàgines falses. Això posa en risc el teu compte i la teva seguretat financera.

La resposta de Banco Sabadell ha estat clara, davant la mínima sospita, el client ha de detenir l'operació i contactar amb el banc. També recomana no compartir dades personals ni bancàries per WhatsApp, SMS o correu, i utilitzar sempre les plataformes oficials de compravenda, evitant enllaços enviats per tercers.

Banco Sabadell ho adverteix als seus clients perquè estiguin millor preparats

Entre els consells recomanables, el banc recorda: mai acceptis sol·licituds de Bizum si no esperes enviar diners, revisa sempre l'URL de les webs, i no et fiïs de venedors o compradors amb massa pressa. La prevenció és la millor eina per evitar ser innocent davant aquestes estafes.

Amb tot, l'avís de Sabadell no és per alarmar, és perquè els seus clients estiguin millor preparats. Les webs de segona mà poden ser útils, però també perilloses si no es prenen les bones pràctiques necessàries. Si sospites d'alguna cosa estranya, no dubtis a tallar la conversa, revisa tot amb calma i evitaràs caure en fraus que podrien costar-te molts diners.