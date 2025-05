Alerta urgent de Banco Santander: si el reps al mòbil, mai facis aquest gest

Banco Santander ha llançat una alerta als seus clients per un tema molt seriós: les estafes d'inversió que estan circulant per mòbils en forma de missatges de WhatsApp o trucades. Aquest advertiment busca protegir milers de persones que podrien caure en aquest nou frau.

El modus operandi dels estafadors és molt astut. Tot comença amb un missatge que sembla venir d'una font confiable. A vegades, mencionen el propi Banco Santander, a experts financers o a empreses d'inversió reconegudes.

Banco Santander avisa de forma urgent: aquest frau està a l'ordre del dia

En altres ocasions, usen noms de famosos o suposades recomanacions urgents perquè inverteixis els teus diners com més aviat millor. El problema és que tot és fals. La finalitat és una sola: fer-te creure que pots guanyar diners ràpid per després robar-te.

Un dels canals preferits pels estafadors és WhatsApp. Envien un missatge on t'ofereixen una inversió “segura” i amb “alts beneficis”. També poden trucar-te per explicar-te com fer-ho i pressionar-te perquè decideixis en aquell mateix moment.

Fins i tot poden enviar-te enllaços a pàgines que semblen oficials, però en realitat estan dissenyades per obtenir les teves dades personals i bancàries. Aquí és on entra el perill real.

'Si reps un missatge o trucada que et demana invertir diners ràpidament...'

Banco Santander ha recordat que mai contactarà per aquests mitjans per oferir inversions. Tampoc demanarà claus, contrasenyes ni dades personals per telèfon, missatge o correu electrònic. Per això, el consell pràctic més important és aquest: si reps un missatge o trucada que et demana invertir diners ràpidament, no facis clic en cap enllaç, no responguis, i no donis les teves dades.

El banc també ha alertat que aquestes falses inversions són cada vegada més sofisticades. Usen logotips, imatges i noms reals per semblar creïbles. Però darrere no hi ha cap empresa seriosa, només delinqüents que volen aprofitar-se de la teva confiança.

Tots estem en risc si no estem informats

Per això, molta atenció a qualsevol contacte que no hagis sol·licitat tu. Si dubtes, el millor és penjar i contactar directament amb Banco Santander pels seus canals oficials. Revisar bé cada detall abans de fer una transferència també pot salvar-te de caure en aquest tipus de frau.

El Banco Santander insisteix en aquesta alerta urgent: les estafes d'inversió estan en augment i tots estem en risc si no estem informats. La clau està en desconfiar, actuar amb calma i seguir aquests consells pràctics. Només així evitaràs caure en aquest tipus de perill cada vegada més comú.