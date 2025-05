Anunci oficial de CaixaBank a aquests espanyols: verificat, a partir d'ara serà així

Les empreses que cuiden dels seus treballadors marquen la diferència. I CaixaBank, una de les entitats financeres més importants d'Espanya, ho sap perfectament. En un moment en què el benestar a la feina ha cobrat més importància que mai, el banc ha anunciat el Pla Estratègic d'Organització Saludable 2025-2027.

D'aquesta manera, es proposa transformar completament la seva cultura laboral. Un model que se centra en la cura física, mental i emocional dels equips des de tots els angles possibles.

CaixaBank aposta per hàbits saludables i benestar real

Aquest pla no és una declaració d'intencions, és un full de ruta clar amb accions concretes. L'objectiu és crear un entorn laboral més sa, segur i motivador per a tota la plantilla. Per a això, s'han definit les claus imprescindibles que marcaran les iniciatives del banc durant els pròxims tres anys.

El programa recull bones pràctiques centrades en aspectes tan diversos com l'ergonomia, la salut emocional, l'alimentació, l'exercici físic o la hidratació. Totes elles pensades per aconseguir un canvi de fons en el dia a dia de les persones que formen part de l'organització.

Un decàleg que transforma l'entorn laboral des de dins

Un dels pilars del nou pla de CaixaBank és el compromís amb la prevenció i el benestar integral. Per aconseguir-ho, s'ha estructurat un decàleg amb mesures que afecten tant l'espai físic com l'estil de vida laboral. L'enfocament és clar: millorar la salut des del quotidià, fomentant pràctiques simples, però efectives.

Des de mantenir postures adequades als llocs de treball, fins a fer pauses actives que evitin la fatiga muscular. També es contempla la creació d'espais de treball agradables i segurs, així com el reforç del clima emocional positiu.

A més, es fomentarà l'accés a opcions d'alimentació més equilibrades, la hidratació constant, l'exercici diari i el desenvolupament de competències personals i professionals a través de la formació contínua.

Un pla estratègic amb set pilars clau

El Pla Estratègic 2025-2027 de CaixaBank es recolza en set pilars fonamentals. Són salut física, benestar emocional i social, nutrició, activitat física, espais de treball, seguretat laboral i estabilitat financera. Aquesta visió global permet que cada iniciativa tingui impacte real en la qualitat de vida de les persones empleades.

Al llarg de 2024, CaixaBank va posar en marxa més de 90 accions enfocades en la salut i el benestar. Una de les més destacades va ser la celebració de la Setmana del Benestar, que va tenir lloc del 7 al 13 d'abril.

Durant aquesta setmana, es van organitzar més de 100 activitats, presencials com en línia. Tot amb la finalitat de conscienciar i motivar els equips a adoptar hàbits saludables.