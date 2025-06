BBVA s'afarta d'avisar sobre aquest error garrafal al caixer: podries perdre-ho tot

BBVA s'ha cansat d'avisar els seus clients sobre un error garrafal als caixers. Un avís taxatiu circula ara entre els usuaris. Pot semblar una cosa innocent, però podries perdre-ho tot si no tens la màxima prudència i compte amb les teves dades sensibles.

En molts caixers, en imprimir el comprovant després d'una retirada, hi apareix informació com el teu número de compte, la data i hora o el saldo restant. Una mina de dades sensibles per a delinqüents.

BBVA es cansa d'avisar: si fas aquest gest al caixer, estàs perdut

Aquests papers, si es queden al caixer o es llencen a les escombraries sense destruir, poden ser recollits per delinqüents que estan a l'aguait. Després poden suplantar la teva identitat, accedir al teu compte o generar fraus. El risc és real i creixent: com més gent imprimeix, més probabilitat que algú deixi un rebut oblidat.

BBVA no només ho menciona a les xarxes o als seus canals oficials: també ho explica als seus caixers i campanyes informatives. El banc insta els clients a prémer el botó "Cancel·lar" en acabar l'operació i així la sessió es tanca correctament i el rebut ni tan sols s'expedeix. És un dels trucs més recomanats pel Banc d'Espanya, i BBVA ho promou amb insistència.

BBVA troba la clau per evitar problemes majors: els seus clients respiren

Per operar amb seguretat, BBVA suggereix seguir aquests passos clars: en acabar, prem Cancel·lar per tancar la sessió, no imprimeixis el comprovant i destrueix qualsevol rebut que surti inesperadament. No oblidis cobrir el teclat en introduir el NIP, tria caixers en llocs il·luminats i buida'ls d'errors com els famosos skimmers—petits dispositius que clonen la teva targeta.

Tampoc acceptis ajuda de desconeguts, per molt benintencionats que semblin. Així, redueixes el risc de perdre el teu compte, els teus diners o la teva tranquil·litat. Aquest consell no és alarmisme: es basa en fets reals succeïts a Espanya i altres països.

En festivitats i períodes d'alta activitat bancària, augmenten els casos en què els delinqüents recullen rebuts impresos per filtrar dades i fer estafes. Per això, BBVA recalca la perillositat d'aquest gest senzill d'imprimir rebuts.

L'estratègia de BBVA és clara, simple i eficaç

Evita imprimir rebuts després d'una transacció, tanca bé la sessió amb el botó "Cancel·lar" i destrueix qualsevol paper que surti sense demanar-lo. A més, has de mantenir la prudència en tot moment: caixer il·luminat, teclat cobert, sense ajudar desconeguts.

Així protegeixes el teu compte, els teus diners i la teva privacitat davant de delinqüents que estan a l'aguait de qualsevol descuit. Recorda, l'error garrafal més gran és creure que un rebut és inofensiu. Amb aquest avís taxatiu, BBVA vol ajudar els seus clients a evitar pèrdues i protegir els seus fons amb practicitat i sentit comú.