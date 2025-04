Comunicat important de CaixaBank a tots els seus clients: és oficial, des de ja mateix

CaixaBank ha anunciat una notícia clau per a tots els seus clients i per al futur de la formació a Espanya. La Fundació per la Formació Dual CaixaBank, coneguda com a CaixaBank Dualiza, acaba de nomenar Tomás Muniesa com el seu nou president.

Aquest nomenament, que substitueix José Ignacio Goirigolzarri després de gairebé una dècada de lideratge, obre les portes a una nova etapa en la fundació. I és que continua demostrant el seu compromís amb el desenvolupament social i professional a Espanya.

Tomás Muniesa, un referent amb dècades d'experiència a CaixaBank

Muniesa no és un desconegut per al banc. Amb una carrera que abasta més de 45 anys a l'entitat, Tomás ha estat una peça clau en l'èxit de CaixaBank.

El seu recorregut dins de l'entitat és impressionant. I és que ha ocupat llocs de gran rellevància, com la direcció de Recursos Humans, la gestió de mercat de capitals i la supervisió de l'ALCO, entre d'altres. A més, va ser vicepresident executiu de VidaCaixa, el grup assegurador de CaixaBank, on va deixar una empremta profunda.

Llicenciat en Ciències Empresarials i màster en Direcció d'Empreses per ESADE, Muniesa és conegut per la seva capacitat de lideratge i la seva visió estratègica. El seu coneixement sobre el funcionament intern de l'entitat i una àmplia trajectòria el fan la persona ideal per assumir la presidència de CaixaBank Dualiza. Una fundació que ha aconseguit un impacte directe en la formació i ocupació de milers de joves espanyols.

Un canvi de lideratge que impulsa la missió de CaixaBank Dualiza

CaixaBank Dualiza és una de les iniciatives de major impacte social de CaixaBank, amb gairebé una dècada de treball a les seves espatlles. La fundació ha donat suport a més de 47.000 estudiants, ha treballat amb 6.000 empreses i ha dut a terme 4.000 activitats amb centres educatius. Aquests números reflecteixen el sòlid compromís de CaixaBank amb la formació dual i amb el desenvolupament de joves professionals per als reptes del mercat laboral.

El nomenament de Muniesa com a president no només significa un canvi en la cúpula de la fundació. També reforça la visió de CaixaBank de continuar apostant per l'educació i la formació professional com a pilars clau per al futur.

Aquest lideratge renovat porta amb si una gran oportunitat per potenciar encara més la col·laboració entre les empreses i l'àmbit educatiu. Un factor essencial per garantir l'ocupabilitat dels joves.

El nou Patronat de CaixaBank Dualiza

Sota la presidència de Tomás Muniesa, CaixaBank Dualiza comptarà amb un Patronat renovat i amb una estructura reforçada. Eugenio Solla, director general de Sostenibilitat de CaixaBank, assumirà la vicepresidència, mentre que Francisco Belil i Luis García, en representació de FPEmpresa, s'incorporen com a patrons. També hi seran Óscar Calderón de la Oya, com a secretari, i Paula San Luis, qui continuarà com a directora de la fundació.

Aquesta configuració reforça el compromís de CaixaBank per continuar promovent la formació dual i apropar l'educació a les necessitats del mercat laboral. La col·laboració amb empreses i entitats educatives es consolida amb el suport d'experts del sector, qui treballaran conjuntament per oferir més oportunitats als joves i facilitar la seva inserció en el món professional.