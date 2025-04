Avís urgent de CaixaBank: ves amb compte, et poden deixar el compte a zero en segons

Molt de compte si ets client de CaixaBank. I és que el mateix banc ha advertit que, amb l'arribada de la campanya de la renda, no només s'activa la maquinària fiscal. També es disparen els intents de frau digital.

L'entitat financera ha recordat que aquesta època de l'any és una de les preferides pels ciberdelinqüents. No dubten a aprofitar la imatge d'organismes oficials com l'Agència Tributària per camuflar els seus missatges i enganyar els usuaris més confiats.

CaixaBank adverteix de les estafes que es fan passar per Hisenda

El clàssic phishing torna a estar de moda, però aquesta vegada amb un toc més sofisticat. Correus electrònics amb adreces gairebé idèntiques a les oficials estan circulant amb més freqüència. L'objectiu és clar: que baixis la guàrdia i facis clic sense pensar.

CaixaBank aconsella verificar sempre les adreces web introduint-les tu mateix al navegador. Si hi ha dubtes, el millor és acudir directament als canals oficials de l'Agència Tributària o trucar al seu número d'atenció al client.

Els fraus digitals solen incloure sol·licituds de dades bancàries sota pretextos creïbles. Des de suposats reemborsaments fins a avisos de deutes o bloquejos de compte. Tot està dissenyat per provocar una reacció ràpida.

Però ni l'Agència Tributària ni cap banc et demanarà per correu, SMS o trucada que enviïs les teves contrasenyes, números de compte o claus d'accés. Si algú ho fa, pots estar segur que es tracta d'una estafa.

La urgència com a esquer per a l'engany

Un dels trucs més usats pels estafadors és generar sensació d'urgència. Missatges com "paga aquest deute ara" o "el teu compte serà bloquejat" estan pensats per confondre't i fer-te actuar sense pensar.

És important respirar, desconfiar i comprovar la veracitat del missatge. La majoria de les institucions serioses no funcionen amb amenaces ni terminis immediats per missatge de text o correu electrònic.

CaixaBank alerta d'un altre element habitual en aquests fraus: els documents adjunts o els enllaços que prometen explicar-te el motiu del contacte. Mai obris arxius si no estàs segur del remitent.

En aquesta campanya de la renda, molts estafadors estan enviant falsos justificants o factures que, en obrir-se, poden instal·lar programes espia o robar informació. L'Agència Tributària mai envia arxius d'aquest tipus per correu electrònic.

Una altra tàctica que ha crescut en els últims mesos són les trucades telefòniques fraudulentes. Els estafadors fan que a la teva pantalla apareguin números que semblen oficials i, amb un discurs ben assajat, intenten treure't informació privada.

Segons CaixaBank, cap banc ni organisme públic et trucarà per demanar-te dades personals. Si reps una trucada sospitosa, el millor és penjar i contactar tu directament amb l'entitat a través dels seus canals oficials.

CaixaBank demana màxima precaució als seus clients

Des de CaixaBank insisteixen que la clau per no caure en aquests fraus és mantenir la calma i desconfiar. Cada any per aquestes dates, l'activitat delictiva en línia es dispara aprofitant el desconcert que provoca la declaració de la renda.

L'entitat recomana seguir unes pautes bàsiques. No fer clic en enllaços dubtosos, no descarregar arxius de remitents desconeguts, i mai donar dades bancàries sense haver verificat la font.