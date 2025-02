Avís d'Hisenda: fes això sense falta a la Declaració de la Renda o et multaran

L'Agència Tributària ha emès un advertiment important per a tots els contribuents: és essencial que revisis i completis correctament la teva Declaració de la Renda per evitar sancions econòmiques. El 2025, s'han introduït canvis significatius en el procés de declaració, incloent noves caselles que has de tenir en compte.

Aquest any, Hisenda ha implementat diverses modificacions per agilitzar i modernitzar la campanya de la Renda. La campanya començarà el 2 d'abril i finalitzarà el 30 de juny, permetent als contribuents realitzar els tràmits abans de Setmana Santa.

Una de les novetats més rellevants és que els beneficiaris de la prestació per desocupació hauran de presentar la declaració, independentment dels seus ingressos.

Novetat d'Hisenda en la Renda: qui ha d'omplir les caselles 669 i 701

A més, el llindar per estar obligat a declarar si es tenen dos o més pagadors s'ha incrementat de 1.500 a 2.500 euros. En la Declaració de la Renda 2025, s'han introduït noves caselles que has de conèixer:

Casella 669: Aquesta casella està destinada a declarar els ingressos obtinguts pel lloguer d'habitatges a menors de 35 anys. Si llogues una propietat a un jove en aquesta franja d'edat, és obligatori incloure aquests ingressos a la casella 669.

Casella 701: Aquesta casella s'utilitza per declarar els ingressos per lloguer d'habitatges a persones amb discapacitat. Si has llogat una propietat a una persona amb discapacitat, has de reflectir aquests ingressos a la casella 701.

Per què és clau omplir correctament aquestes caselles?

Completar adequadament les caselles 669 i 701 és fonamental per complir amb les teves obligacions fiscals i evitar sancions. L'omissió o declaració incorrecta d'aquests ingressos pot resultar en multes significatives.

Hisenda ha emfasitzat la necessitat de corregir qualsevol error en la declaració sense necessitat de presentar una autoliquidació complementària. És a dir, si detectes un error en la teva declaració, pots corregir-lo directament a la casella corresponent sense haver de presentar una nova declaració complementària.

Conseqüències de no declarar correctament

Si no inclous els ingressos corresponents a les caselles 669 i 701, o si els declares incorrectament, podries enfrontar-te a sancions econòmiques. Hisenda té l'autoritat per imposar multes per l'omissió o incorrecta declaració d'ingressos. Aquestes sancions poden variar en funció de la gravetat de l'error i si es considera que hi ha hagut mala fe o intent de frau.

Abans de presentar la teva declaració, verifica que totes les dades estiguin correctes, especialment les relacionades amb els ingressos per lloguer. Si tens dubtes sobre com completar les caselles 669 i 701, és aconsellable que consultis amb un assessor fiscal.

Si detectes un error després de presentar la declaració, corregeix-lo el més aviat possible per evitar possibles sancions. Recorda que una correcta Declaració de la Renda no només t'ajuda a complir amb la llei, sinó que també evita possibles sancions que podrien afectar la teva economia.