Comunicat d'Hisenda sobre els pagaments amb targeta: no hi haurà una altra opció

El 2025, el Ministeri d'Hisenda introduirà canvis significatius que afecten els pagaments amb targeta i a les operacions bancàries. Aquestes mesures busquen reforçar el control fiscal i combatre el frau, implicant tant les entitats financeres com els usuaris.

Canvi d'Hisenda el 2025 sobre la informació dels pagaments amb targeta

El cas és que els bancs hauran de proporcionar informació detallada de tots els moviments realitzats amb targetes a partir de 25.000 euros. Això inclou targetes de crèdit, dèbit, prepagament i virtuals.

L'objectiu és que l'Agència Tributària tingui un registre complet de les transaccions per detectar possibles irregularitats fiscals. La Declaració de la Renda del 2025, a realitzar el 2026, ja haurà de presentar-se amb aquest desglossament de moviments. Haurà d'aportar-se el titular de la targeta, xifra de càrrec anuals i la quantitat total de compres i retirada d'efectiu.

Obligacions per a operacions que superin els 25.000 euros anuals

Aquest informe ha d'incloure informació sobre càrrecs, recàrrecs, retirades d'efectiu, compres i qualsevol altra transacció rellevant. La mesura pretén augmentar la transparència i assegurar que totes les operacions s'ajustin a la normativa fiscal vigent.

Aquestes noves obligacions suposen un desafiament tant per als bancs com per als clients. Les entitats financeres hauran d'adaptar els seus sistemes per recopilar i transmetre la informació requerida, la qual cosa podria implicar inversions en tecnologia i canvis operatius.

Per la seva banda, els usuaris han de ser conscients que les seves transaccions seran monitoritzades amb més detall. El que implica la necessitat de mantenir les seves finances en ordre i complir amb les obligacions fiscals.

Donada la major vigilància sobre les operacions financeres, és aconsellable revisar periòdicament els moviments bancaris. I tot per assegurar-se que totes les transaccions siguin correctes i estiguin justificades.

Complir amb les normatives és essencial per evitar sancions

És recomanable conservar els comprovants de pagaments i compres, especialment si es realitzen amb targeta, per poder justificar qualsevol operació en cas de ser necessari. I podem consultar amb un assessor fiscal en cas de dubtes sobre com aquestes mesures poden afectar la seva situació particular.

Els canvis implementats per Hisenda busquen enfortir el control sobre les operacions financeres i combatre el frau fiscal. Estar informat i complir amb les normatives és essencial per evitar sancions i contribuir a una economia més justa i equilibrada.