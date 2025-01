Hisenda deixa de pedra a molts: el promès no es compleix i salten les alarmes

A molts contribuents els ha sorprès no haver rebut encara la devolució dels diners corresponents a la seva declaració de la renda de 2024. Aquest fet ha generat gran inquietud entre els espanyols. Sobretot entre aquells que esperaven amb impaciència que Hisenda els abonés el promès després de la campanya que va tenir lloc entre abril i juny.

Segons dades oficials de l'Agència Tributària, fins a finals de desembre de 2024, s'havien retornat 12.907 milions d'euros a 15.852.000 contribuents. Això representa un 97,4% de les devolucions reclamades. A més, s'havia abonat el 94,9% dels imports corresponents.

No obstant això, encara queden per rebre els seus diners milers de ciutadans, cosa que ha deixat a molts en una situació incòmoda. La demora en la devolució de la renda afecta principalment aquells contribuents els casos dels quals requereixen una anàlisi més exhaustiva. Aquesta situació ocorre quan la declaració de la renda conté errors o quan existeixen discrepàncies entre les dades presentades pel contribuent i les que té registrades l'Agència Tributària.

Hisenda porta a terme un control més estricte

En aquests casos, Hisenda ha de dur a terme una revisió més detallada. Principalment per verificar que tota la informació és correcta abans de procedir amb l'abonament dels diners.

En aquest sentit, és important destacar que, si el contribuent no rep la seva devolució abans del 31 de desembre, Hisenda està obligada a assumir el pagament amb interessos. Això es deu al fet que, segons la normativa vigent, l'Agència Tributària té un termini màxim per realitzar les devolucions. En cas que no es compleixi amb aquest termini, els interessos seran afegits a l'import corresponent.

La demora en les devolucions no és una cosa nova. Molts contribuents ja han experimentat situacions similars en campanyes anteriors. S'esperava que Hisenda pogués agilitzar els tràmits a causa de la millora en els sistemes informàtics i a la digitalització de les declaracions.

Malgrat aquestes millores tecnològiques, encara existeixen problemes que afecten una part dels contribuents. La situació és especialment preocupant per a aquells que, per error o per un mal enteniment de les normatives fiscals, presenten la seva declaració amb errors. Aquests casos requereixen una revisió minuciosa que retarda el procés de devolució.

La recomanació d'Hisenda

La principal recomanació per als contribuents que encara no han rebut els seus diners és que revisin si existeix algun error en la seva declaració. En cas que la discrepància estigui relacionada amb alguna dada que Hisenda no té actualitzada, és possible que sigui necessari contactar amb ells.

Si bé el 97,4% de les devolucions s'ha fet de manera satisfactòria, els retards estan afectant una part significativa de la població. Davant aquesta situació, és important que Hisenda treballi en agilitzar els processos i millori la comunicació amb els contribuents. D'aquesta manera podran rebre els seus diners sense més contratemps.