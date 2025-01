Gir de 180º a BBVA: tots aquests clients per fi ho podran fer el 2025

BBVA ha anunciat canvis significatius en els seus plans de pensions que entraran en vigor el 2025. Aquests canvis ofereixen més flexibilitat i avantatges per als clients que desitgin accedir als seus fons abans de la jubilació.

A partir d'aquest any, BBVA permetrà als clients rescatar les aportacions dels seus plans de pensions amb més de 10 anys d'antiguitat. Sens dubte, una excel·lent notícia per a molts dels seus clients.

BBVA avisa d'aquest positiu canvi sobre els plans de pensions

Això significa que, si vas fer una aportació abans del 31 de desembre de 2015, podràs accedir a aquests fons i als rendiments generats sense necessitat de justificar cap motiu.

No hi haurà un límit en la quantitat que es pot rescatar. Podràs retirar les aportacions i els rendiments acumulats de les aportacions que compleixin amb els 10 anys d'antiguitat requerits. A més, no es requerirà documentació addicional per accedir a aquests fons, eliminant barreres que anteriorment dificultaven el rescat d'aquests fons.

BBVA s'explica sobre una gran notícia per a molts clients

BBVA ha detallat al seu lloc web que aquest canvi es deu a una modificació en la normativa de plans de pensions. La nova regulació permet que qualsevol persona pugui recuperar les aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2015, juntament amb els rendiments acumulats.

El 2026, aquesta possibilitat s'estendrà a les aportacions fetes fins al 31 de desembre de 2016, i així successivament, segons les aportacions vagin complint els 10 anys d'antiguitat requerits.

BBVA ha assenyalat que, encara que es rescati part del pla, els clients podran continuar fent aportacions per cobrir futures contingències (jubilació, incapacitat o defunció). Això assegura que els teus plans d'estalvi puguin continuar adaptant-se a les teves necessitats al llarg del temps.

Avantatges d'aquest canvi de BBVA

Aquest canvi ofereix diversos avantatges per als clients de BBVA. Una és la possibilitat d'accedir als fons acumulats en plans de pensions amb més de 10 anys d'antiguitat, que brinda més control sobre els diners estalviats.

Sense necessitat de justificar motius: No serà necessari presentar documentació addicional per rescatar els fons, facilitant el procés per als clients.

Continuïtat en les aportacions: Malgrat poder rescatar part dels fons, els clients podran continuar realitzant aportacions per assegurar el seu futur financer.

Encara que aquest canvi ofereix més flexibilitat, és important recordar que els plans de pensions estan dissenyats per complementar la pensió de jubilació. I també per garantir un nivell de vida adequat en la jubilació. Per això, és recomanable avaluar la necessitat de rescatar fons abans de jubilar-se i considerar les implicacions a llarg termini per a la seguretat financera futura.