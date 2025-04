Comunicat especial d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda: oficial, des d'avui

L'Agència Tributària ha emès un avís especial dirigit a milions de contribuents a Espanya. La Campanya de la Renda 2024 comença oficialment avui, 2 d'abril de 2025. Aquest període és crucial perquè els ciutadans presentin la seva Declaració de la Renda corresponent a l'exercici fiscal 2024.

Des d'aquest dimecres, els contribuents podran accedir a les seves dades fiscals i presentar les seves declaracions a través de la plataforma Renda Web o mitjançant l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària. És fonamental revisar detingudament l'esborrany proporcionat per Hisenda per assegurar-se que tota la informació és correcta i completa.

Novetats principals de la Campanya de la Renda 2024: comença aquest 2 d'abril

Aquesta campanya introdueix diverses novetats significatives, com les noves opcions de pagament de la Renda. S'habilita la possibilitat de realitzar el pagament de la declaració mitjançant Bizum i targetes bancàries, facilitant així el compliment de les obligacions tributàries.

La reducció màxima per rendiments del treball augmenta a 7.302 euros, beneficiant especialment les rendes més baixes. A més, els beneficiaris de prestacions per desocupació no estaran obligats a presentar la declaració, llevat que superin certs llindars o compleixin amb altres condicions.

S'amplia la deducció al 80% per als primers 250 euros donats a entitats declarades d'interès públic, incentivant així la col·laboració ciutadana amb causes benèfiques. I Hisenda prestarà especial atenció als ingressos obtinguts a través de plataformes digitals, per la qual cosa és essencial declarar correctament aquests rendiments.

Terminis de presentació de la Declaració de la Renda 2024

És important tenir en compte les següents dates clau: Avui, 2 d'abril de 2025, comença la presentació per internet a través de Renda Web i l'aplicació mòbil.

6 de maig de 2025: Comença el servei de confecció de declaracions per telèfon, prèvia cita que es pot sol·licitar des del 29 d'abril.

2 de juny de 2025: Inici de l'atenció presencial a oficines de l'Agència Tributària, amb cita prèvia disponible des del 29 de maig.

25 de juny de 2025: Últim dia per domiciliar el pagament de la renda.

30 de juny de 2025: Finalització de la Campanya de la Renda 2024.

Recomanacions per als contribuents

Encara que l'Agència Tributària proporciona un esborrany de la declaració, és essencial revisar-lo minuciosament per evitar possibles errors que podrien derivar en sancions. Per gestionar els serveis de la campanya, és necessari obtenir un nou número de referència utilitzant la casella 505 de la declaració de Renda 2023.

Aquest número es pot obtenir a través de l'APP de l'Agència Tributària o mitjançant el registre en Clave. A més de les deduccions estatals, algunes comunitats autònomes han introduït noves deduccions.