Comprovat: BBVA es cansa d'avisar els seus clients, tingues-ho en compte o sortirà car

BBVA ha llançat una alerta urgent a tots els seus clients: si no prestes atenció a aquest advertiment, podries posar en risc la teva informació sensible i els teus diners. L'entitat bancària insisteix en la importància de desactivar la geolocalització en els dispositius mòbils per evitar ser víctima de ciberdelinqüents que estan a l'aguait.

Missatge vital de BBVA sobre la geolocalització: mai t'oblidis

Algunes aplicacions poden recopilar i vendre les teves dades d'ubicació sense el teu consentiment, comprometent encara més la teva privacitat. La geolocalització permet que les aplicacions rastregin la teva ubicació en temps real. Si no es gestiona adequadament, aquesta funció pot ser aprofitada per ciberdelinqüents per:​

Rastrejar els teus moviments i conèixer les teves rutines diàries.

Obtenir informació sobre els teus hàbits i llocs freqüentats.

Suplantar la teva identitat utilitzant dades recopilades.

Cometre fraus o robatoris aprofitant la teva absència en determinats llocs.

L'ajuda que BBVA ofereix als seus clients és imprescindible: pren nota

Per protegir els seus usuaris, BBVA ha implementat diverses eines, com el Nivell de Seguretat, que permet als clients conèixer el nivell de seguretat del seu compte i rebre recomanacions personalitzades. Des del seu llançament, prop de 140.000 clients han seguit aquests suggeriments per enfortir la seva protecció. ​

El Mode Discret oculta els imports dels teus comptes i detalls de productes financers, evitant que tercers puguin veure la teva informació sensible quan accedeixes a l'app en llocs públics.

Les Alertes de Seguretat en Temps Real de BBVA serveixen per monitoritzar les operacions, i si detecta activitats sospitoses, envia notificacions immediates al client per confirmar o bloquejar transaccions. ​

Evita portar-te un ensurt de mort: la prudència és clau, segons BBVA

Els especialistes en ciberseguretat de BBVA recomanen apagar aquesta funció quan no sigui necessària i evitar compartir la teva ubicació en xarxes socials. ​Concedeix només els permisos essencials i desconfia d'apps que sol·licitin accés a la teva ubicació sense justificació.​ Evita instal·lar apps des de fonts desconegudes que puguin contenir programari maliciós.​

Instal·la les últimes actualitzacions de sistema i aplicacions per corregir vulnerabilitats de seguretat. Reforça la seguretat dels teus comptes amb claus segures i mètodes addicionals de verificació.​

La creixent sofisticació dels atacs cibernètics exigeix una actitud proactiva per part dels usuaris. BBVA emfatitza que la prudència i la prevenció són essencials per protegir la teva informació sensible.