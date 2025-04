Avís especial de CaixaBank a milers de clients: ja és oficial, arribarà al maig

El món del vi està canviant a gran velocitat, i en aquesta transformació, la digitalització juga un paper fonamental. CaixaBank, sempre a l'avantguarda de la innovació, organitza una xerrada exclusiva. I aquesta desvelarà com la tecnologia està fent un gir radical a la indústria vitivinícola, des de les vinyes fins a la copa.

Aquesta xerrada de Javier Ramón, professor del centre EFA "Molino de viento" de Campo de Criptana (Ciudad Real), se celebrarà el 7 de maig a la Fira Nacional del Vi, FENAVIN. I si ets un amant del vi o t'interessa com la tecnologia millora la nostra vida diària, no pots perdre't aquest esdeveniment únic.

CaixaBank dona una ullada al futur del vi

La digitalització està canviant la manera en què cultivem, produïm i consumim el vi. El sector vitivinícola, que sempre ha estat sinònim de tradició, està veient com la tecnologia s'infiltra en cada etapa del procés. Així, es pretén millorar la qualitat i l'eficiència.

CaixaBank organitza aquesta xerrada a FENAVIN amb l'objectiu de mostrar als assistents com els avenços tecnològics estan ajudant la indústria vinícola a fer passos ferms cap al futur. Sota el títol Digitalització en l'àmbit de l'agricultura i la indústria vitivinícola, promet obrir-nos els ulls a les meravelles de la tecnologia.

Javier Ramón, professor i expert en el camp, serà l'encarregat de conduir aquesta xerrada. Al llarg de la jornada, farà un recorregut per les innovacions digitals que estan transformant cada fase del procés productiu del vi.

I el més fascinant de tot. Com aquestes eines estan canviant la forma en què es cultiva el raïm i com es controla la producció a les bodegues. O també com la digitalització continua influint en la cadena de valor del vi.

Del raïm al smartphone: el camp es digitalitza

La xerrada de Ramón comença en el mateix cor del procés: la vinya. Amb l'ajuda d'un agricultor de La Mancha, els assistents podran descobrir com la digitalització està revolucionant la forma de gestionar les vinyes.

Gràcies a sensors i satèl·lits, aquest agricultor pot controlar en temps real la quantitat d'aigua al sòl. I saber exactament quines necessitats té cada planta segons les condicions climàtiques previstes.

El resultat? Un reg més precís, un estalvi de recursos i, per descomptat, un raïm de millor qualitat. I tot això, gestionat des del seu smartphone, demostrant que el futur del camp està a les nostres mans.

Però la digitalització no es queda a la vinya. Quan el raïm arriba a la bodega, la tecnologia continua jugant un paper clau. La segona part de la xerrada se centra en les bodegues que han incorporat sistemes digitals per millorar la presa de decisions i optimitzar els processos de producció.

S'explicarà com la implantació d'eines de control de paràmetres ha permès controlar amb més precisió els processos de fermentació, el control de plagues i la gestió dels recursos. Tot això redueix els costos i millora la qualitat del vi. I el millor: es mostraran en directe els resultats d'aquests sistemes, amb exemples pràctics de com la digitalització ha millorat l'eficiència i reduït l'impacte ambiental.

La xerrada de Javier Ramón tindrà lloc el dimecres 7 de maig a les 12:00 hores, a l'Aula 1 del complex IFEDI de Ciudad Real, en el marc de la Fira Nacional del Vi FENAVIN, que se celebrarà entre el 6 i el 8 de maig. FENAVIN és un dels esdeveniments més rellevants per als professionals del vi, i la xerrada organitzada per CaixaBank és una cita ineludible per a aquells que desitgin conèixer com la digitalització està transformant el sector.