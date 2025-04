Comunicat urgent de Banco Santander als seus clients: no facis això mai, compte

Banco Santander ha emès un avís urgent a tots els seus clients sobre una estafa molt perillosa que està en auge: el SIM swapping. Aquest frau pot buidar els teus comptes bancaris en qüestió de minuts i deixar-te sense accés a les teves dades personals. És vital conèixer el seu modus operandi i com actuar per protegir-se.

El SIM swapping és una tècnica que utilitzen els ciberdelinqüents per duplicar la teva targeta SIM sense el teu consentiment. D'aquesta manera, reben les teves trucades i missatges, incloent-hi els codis de verificació que els bancs envien per SMS i poden accedir a la teva banca en línia i realitzar transferències fraudulentes.

Banco Santander alerta a tots els seus clients: SIM swapping, així operen els estafadors

El modus operandi sol començar amb tècniques de smishing o phishing, on els delinqüents es fan passar pel banc per obtenir les teves dades personals. Un cop tenen aquesta informació, contacten amb el teu operador mòbil i, fent-se passar per tu, sol·liciten un duplicat de la teva SIM.

En activar-la, tu perds el senyal al teu mòbil, i ells comencen a rebre les teves comunicacions. Un cop els estafadors tenen accés a la teva línia telefònica, poden:

Rebre codis de verificació per accedir als teus comptes bancaris.

Realitzar transferències i compres no autoritzades.

Canviar contrasenyes i bloquejar-te l'accés als teus propis comptes.

Tot això pot succeir en qüestió de minuts, i moltes vegades la víctima no se n'adona fins que és massa tard.

Com sospitar del frau? Així de ràpid, segons Banco Santander

Has d'estar alerta si perds el senyal al teu mòbil sense raó aparent o reps missatges o trucades sospitoses sol·licitant informació personal. També, sospita si t'arriben notificacions d'operacions bancàries que no reconeixes. Davant qualsevol sospita, és crucial actuar amb precaució i no proporcionar informació personal ni seguir instruccions de fonts no verificades.

Si creus que pots estar sent víctima de SIM swapping o qualsevol altra estafa, contacta immediatament amb Banco Santander a través dels seus canals oficials. Pots trucar al número d'atenció al client que apareix al seu lloc web oficial o acudir a una sucursal propera. És important no utilitzar enllaços o números proporcionats en missatges sospitosos.

Banco Santander no avisa més: fes això o et ficaràs en problemes

Banco Santander ho té clar si vols evitar caure en aquest tipus de fraus. No comparteixis informació personal per telèfon, SMS o correu electrònic. Activa la verificació en dos passos als teus comptes, utilitzant aplicacions d'autenticació en lloc de SMS.

Revisa regularment els teus moviments bancaris i reporta qualsevol activitat sospitosa i actualitza el teu programari de seguretat en tots els teus dispositius. A més, desconfia de missatges urgents que sol·licitin accions immediates o proporcionin enllaços desconeguts.

Recorda, la prevenció i l'atenció són els teus millors aliats per evitar ser víctima d'estafes com el SIM swapping. Mantén-te informat i actua amb precaució.