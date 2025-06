Comprovat: Banco Santander dona amb la tecla pel futur dels seus clients, increïble

Banco Santander ha llançat Home Planner, una eina pensada per a qui somia amb un habitatge propi. Aquest servei, disponible a l'App Santander i a Banca Online, es converteix en un aliat clau per planificar cada pas cap a la teva futura casa.

Des del primer moment, Home Planner t'ajuda a definir el pressupost que millor encaixa amb el teu perfil econòmic. Després d'un senzill qüestionari, la plataforma calcula quin és el preu màxim recomanat per a la teva compra.

Banco Santander sap la importància d'això a l'hora de comprar un habitatge: Home Planner

Si ja has vist un habitatge que t'interessa, Home Planner compara el seu preu amb el valor de mercat. Pren dades com ubicació, superfície, antiguitat i ús, comparant-les amb estadístiques oficials del cadastre. Així pots saber si estàs pagant un preu just o tens marge de negociació.

Una altra funció molt útil és la simulació d'hipoteca: pots ajustar variables com tipus d'interès (fix, mixt o variable), import a finançar i termini. L'eina mostra a l'instant quant pagaries al mes. I si tot encaixa, pots sol·licitar una preaprovació per tenir més seguretat abans de fer el pas formal.

Altres gestos de Banco Santander idonis per comprar casa

A més, Home Planner supera el digital amb gestos de proximitat. Et permet demanar una taxació oficial, pagant còmodament amb la teva targeta. I si t'agrada anar acompanyat, pots comptar amb un gestor personal que et guia en tràmits com la nota simple del registre o la signatura del contracte d'arres.

Però això no és tot, el banc també ofereix altres gestos pensats en la satisfacció del client. Si optes per un habitatge eficient, pots accedir a bonificacions en el tipus d'interès. A més, Santander continua oferint facilitats amb assegurances de llar, eficiència energètica o ajudes per llogar o vendre, completant un ecosistema molt sòlid.

Reaccions a aquesta eina que tant està agradant als clients

La reacció de qui ja l'ha fet servir és d'agraïment per la claredat que aporta, pel gest personal del gestor i per les ajudes pràctiques que ofereixen funcions "ideals per comprar una casa" sense ensopegar amb burocràcies. Comparen Home Planner amb tenir un "assistent personal" que planifica, orienta i acompanya.

Banco Santander ha trobat la tecla per als clients que busquen el seu habitatge. Home Planner ofereix una experiència completa: planificar el pressupost, verificar el valor de mercat, simular la hipoteca, preaprovació instantània, taxació oficial i suport en els tràmits.

A això s'hi sumen altres guiños com bonificacions verdes i serveis que faciliten la llar. No és només una eina, és un company eficaç i proper per fer realitat el teu somni de futur.