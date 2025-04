Comprovat: Banc Sabadell treu de l'ensurt a molts, alleujament crucial per a la teva cartera

Comprar per Internet és còmode i ràpid, però també pot ser arriscat si no prenem precaucions. Banco Sabadell ha llançat una alerta important perquè els seus clients no es portin un ensurt en comprar en línia. Amb l'augment de fraus digitals, el banc ofereix consells clau per protegir la teva cartera i garantir la seguretat en les teves compres per Internet.

Alerta sobre el "pharming": un perill silenciós per als clients de Banco Sabadell

Banco Sabadell ha advertit sobre una estafa coneguda com "pharming", on els ciberdelinqüents redirigeixen els usuaris a pàgines falses que imiten llocs legítims, fins i tot si s'escriu correctament l'adreça web. Això pot portar al robatori de dades personals i financeres sense que l'usuari ho noti.

El banc recomana verificar sempre que aparegui el cadenat de seguretat a la barra d'adreces. Banco Sabadell explica de manera senzilla conceptes com phishing, malware i altres amenaces comunes en comprar per Internet. Aquesta iniciativa busca educar els clients perquè puguin identificar senyals d'alerta i protegir-se millor.

Perills comuns en comprar per Internet: Banco Sabadell adverteix dels riscos

Alguns dels riscos més freqüents inclouen ofertes massa bones per ser veritat. Desconfia de productes amb preus molt baixos que no coincideixen amb el mercat.

Evita fer clic en enllaços de correus electrònics no sol·licitats o que prometen promocions increïbles. I desconfia de botigues en línia amb només comentaris positius o sense ressenyes verificables.

Per protegir les teves dades i els teus diners, Banco Sabadell recomana activar i desactivar la targeta per a compres en línia. Utilitza aquesta funció per controlar quan es poden fer compres per Internet amb la teva targeta.

Realitza compres només des de connexions privades, utilitza contrasenyes segures i no les comparteixis. Verifica l'autenticitat de les botigues en línia, busca segells de confiança i verifica la informació de contacte del comerç.

No et fiïs de tot: identifica les "red flags"

És fonamental estar atent a senyals d'alerta, com errors ortogràfics en correus electrònics, sol·licituds d'informació personal no sol·licitades i llocs web amb disseny poc professional. Si alguna cosa sembla sospitosa, és millor evitar la transacció i consultar amb el banc.

Banco Sabadell ofereix assistència 24/7 a través del seu equip d'atenció al client per resoldre dubtes i reportar activitats sospitoses. A més, proporciona recursos educatius sobre ciberseguretat perquè els usuaris estiguin informats i protegits.