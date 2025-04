Oficial, CaixaBank dona la millor notícia a milers de clients: des d'avui i fins juny

En un món empresarial en constant canvi, les dones autònomes i empresàries han demostrat, una vegada més, la seva capacitat per liderar i innovar. Si ets una d'elles i busques un reconeixement pel teu esforç i dedicació, CaixaBank acaba de donar una notícia que t'interessarà.

L'entitat ha obert les inscripcions per a dues convocatòries clau, dirigides a premiar l'excel·lència de les dones que destaquen en l'àmbit empresarial. Des d'avui mateix i fins al 13 de juny, les emprenedores de tot el país tenen l'oportunitat de participar en els premis més esperats per a les dones autònomes i empresàries.

Una oportunitat única de CaixaBank per a autònomes i empresàries

CaixaBank, compromès amb l'impuls i reconeixement del talent femení en el món empresarial, ha llançat la cinquena edició del Premi A Professional Autònoma. Aquest guardó té com a objectiu destacar les millors treballadores per compte propi d'Espanya. Si ets autònoma, resideixes fiscalment a Espanya i tens almenys dos anys d'activitat en el teu projecte empresarial, aquesta és la teva oportunitat per fer-te valer i mostrar el teu potencial.

El premi està organitzat en dues fases. La primera, territorial, seleccionarà les millors iniciatives de cada comunitat autònoma, premiant 11 dones emprenedores, una per cada Direcció Territorial de CaixaBank.

Entre aquestes 11, se n'escolliran cinc finalistes que competiran pel guardó nacional. En l'edició passada, Irache Echeverría, amb el seu projecte agrícola-ramader centrat en el bestiar oví de llet, va ser la guanyadora del premi nacional.

Un premi que t'obre noves portes

La guanyadora del premi nacional rebrà una dotació econòmica de 6.000 euros, destinats a formació empresarial i personal. A més, comptarà amb un diploma acreditatiu que certifiqui l'excel·lent rendiment. I gaudirà d'una campanya de difusió a través dels canals de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA).

Però això no és tot. Entre les guanyadores de la fase territorial, una d'elles serà seleccionada per realitzar un curs a Founderz, l'escola de negocis digital. Una oportunitat per seguir formant-se i expandir els seus horitzons empresarials.

El procés de selecció estarà a càrrec d'un jurat compost per directius de CaixaBank i experts independents. Ells seran els encarregats de valorar les candidatures. Així, s'avaluaran aspectes clau com l'èxit de l'activitat empresarial, la innovació aplicada, la creació d'ocupació, i l'impacte mediambiental i sostenible dels projectes.

Els jurats es fixaran en el grau de desenvolupament del negoci, la capacitat per generar ocupació, i la implementació de pràctiques innovadores i sostenibles, que són essencials en l'entorn empresarial actual. L'esforç i la visió empresarial de les dones autònomes i empresàries mereixen ser reconeguts i recompensats, i CaixaBank ha obert les portes a aquest tipus d'iniciatives per valorar i premiar la seva feina.

Si et consideres una de les dones empresàries més destacades del país, no deixis passar aquesta oportunitat. Les inscripcions per participar en el Premi A Professional Autònoma estan obertes fins al 13 de juny.

Per inscriure't, només necessites complir amb els requisits establerts: ser autònoma, tenir almenys dos anys d'activitat empresarial i residir fiscalment a Espanya. Pots accedir al formulari d'inscripció a través de la pàgina web de CaixaBank, on també trobaràs tots els detalls sobre les bases i el procés de selecció.