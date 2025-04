Banc Santander sorprèn mitja Espanya i llança la bomba que tots demanaven amb ànsia

Banco Santander, a través del seu banc digital Openbank, ha llançat una solució innovadora. I tot, perquè els joves aprenguin a gestionar els seus diners de manera segura i senzilla, la Targeta Prepagament Open Young. Aquest producte està dissenyat per a menors d'edat i ofereix múltiples avantatges tant per a ells com per als seus pares o tutors.

Banco Santander es recorda dels joves: així és la Targeta Prepagament Open Young

La Targeta Prepagament Open Young és una targeta de dèbit Mastercard destinada a menors d'edat. Permet realitzar compres en comerços físics i en línia, així com retirar efectiu en caixers automàtics. Sent una targeta prepagament, només es pot gastar el saldo prèviament carregat, fomentant el control de la despesa i l'educació financera des de temprana edat.

Sense comissions: L'emissió i renovació anual de la targeta són completament gratuïtes.

Retirades d'efectiu sense cost: Els menors poden treure diners en més de 7.000 caixers de Banco Santander i Euro Automatic Cash a Espanya.

Ús internacional: La targeta pot utilitzar-se a l'estranger, ideal per a joves que viatgen o estudien fora d'Espanya.

Control parental: Els pares poden supervisar i gestionar la targeta a través de l'app d'Openbank, establint límits de recàrrega i rebent alertes per SMS per a operacions superiors a 20 euros.

A més, l'app Open Young permet als menors controlar les seves despeses, establir pressupostos i rebre recompenses per tasques completades, fomentant hàbits financers responsables. I en pagar amb la targeta, els joves poden accedir a descomptes en marques reconegudes gràcies al programa Descomptes Open.

Tot el que és gratuït amb aquesta targeta d'Openbank: pren nota

A més de l'emissió i renovació gratis, aquesta ofereix retirades gratuïtes en caixers de Santander i Euro Automatic Cash a Espanya. També, alertes per SMS sense cost addicional per a operacions específiques.

I per si fos poc, dona accés a l'app Open Young per a gestió i control de despeses. La sol·licitud l'ha de realitzar el pare, mare o tutor legal del menor a través d'Openbank. És necessari proporcionar una fotocòpia del DNI del menor i del Llibre de Família. Un cop aprovada, la targeta s'envia al domicili indicat.

Altres facilitats a destacar: Banco Santander troba la tecla

La targeta és compatible amb sistemes de pagament mòbil com Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay, permetent als joves realitzar pagaments de manera ràpida i segura. A més, els pares poden recarregar la targeta en qualsevol moment des de l'app d'Openbank, amb un límit màxim de 1.000 euros.

Així, la Targeta Prepagament Open Young d'Openbank, recolzada per Banco Santander, és una eina eficaç per introduir els joves en el món financer de manera segura i controlada. Amb múltiples avantatges i sense costos associats, es presenta com una opció ideal per fomentar l'educació financera des de temprana edat.