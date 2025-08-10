Muchos se frotan las manos tras lo último de Banco Santander: un secreto a voces

Banco Santander ha revelado recientemente una noticia que ha corrido como pólvora en el sector de los pagos. La entidad, presidida por Ana Botín, ha puesto en marcha una red de alianzas globales con socios de primer nivel.

Este anuncio abre un nuevo escenario para su oferta de servicios de pagos, fomentando un impulso decisivo para ampliar la base de comercios Getnet en todo el mundo. Getnet está cerrando acuerdos estratégicos con plataformas como PayPal en México, con fintechs locales como Conectados en Chile, y grandes proveedores como Würth en Chile.

Banco Santander da un paso firme: nuevo escenario en los pagos

Esas alianzas globales pretenden ofrecer a comercios integrales y flexibles opciones de pago, tanto presenciales como virtuales, mejorando la experiencia de cliente y comercio. La red de alianzas globales se basa en integraciones para que los comercios acepten pagos con tarjeta, pagos digitales y métodos alternativos sin barreras técnicas.

En México, el convenio con PayPal permite habilitar el botón de PayPal en el checkout de tiendas online en menos de 24 horas. Y todo con condiciones preferenciales y mejoras en conversión de hasta un 59 %.

Mayor comodidad y variedad de opciones al pagar

En Chile, la colaboración con Conectados permite usar beneficios sociales mediante la cédula de identidad en comercios afiliados a Getnet. Ampliando la inclusión financiera y el alcance del sistema. Por último, la alianza con Würth Chile acelera la experiencia de compra presencial, haciendo los pagos más rápidos y ágiles en tiendas físicas.

Para los clientes, esto se traduce en mayor comodidad y variedad de opciones al pagar. Ya no solo dependen de una terminal tradicional; pueden optar por métodos digitales, wallets, QR o carrito online con PayPal integrado. Para los comercios, la noticia implica acceso a nuevas herramientas, mayor tráfico y más ventas con menor fricción técnica y operativa.

Getnet se beneficia del respaldo tecnológico y estratégico del Banco

El movimiento es significativo porque posiciona a Santander como uno de los catalizadores del cambio en el mundo de los pagos. La visión de impulsar Getnet mediante alianzas globales refuerza su objetivo de convertirla en la marca de referencia en medios de pago en redes comerciales y comercios físicos y online.

Además, Ana Botín ha repetido públicamente que el objetivo es que Getnet ofrezca servicios de pago multicanal, multimétodo y multipaís, integrándose con fintechs y plataformas digitales para seguir creciendo a nivel global. Dentro del paraguas de Pag oNxt, que también agrupa a Ebury y otras líneas de negocio, Getnet se beneficia del respaldo tecnológico y estratégico del Banco.