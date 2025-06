CaixaBank sorprèn els clients amb la novetat que tots aplaudeixen: gran iniciativa

La Ciutat Esportiva de Saragossa va viure al maig una jornada especial i plena d'energia. L'equip Genuine del Reial Saragossa va gaudir d'una sessió d'entrenament única, en la qual la diversió i la companyonia van ser protagonistes.

Aquest dia tan especial va estar acompanyat per 25 membres del Voluntariat CaixaBank. I és que aquests es van sumar a les activitats per compartir un ambient d'inclusió i bon humor.

Un entrenament diferent a la Ciutat Esportiva

La sessió es va desenvolupar en un ambient proper i distès, on jocs i dinàmiques van servir per reforçar els llaços entre els participants. L'equip Genuine va poder treballar aspectes esportius en un entorn motivador, mentre els voluntaris de CaixaBank aportaven suport i ànim. Aquesta iniciativa demostra el compromís del banc amb la promoció de l'esport inclusiu i la participació activa dels seus clients i col·laboradors.

Reial Saragossa Genuine brilla en la competició de Burgos

L'esforç i la il·lusió de l'equip Genuine es van traslladar poc després a la competició oficial. Durant el cap de setmana del 10 i 11 de maig, el conjunt aragonès va disputar la 3a fase del torneig a Burgos. Allà, es van enfrontar al Lugo el dissabte i a la Ponferradina el diumenge, mostrant un rendiment que va ser molt positiu per a tots els implicats.

Les trobades van ser una oportunitat per demostrar el talent i la passió que mou aquest equip, a més de fer valdre la importància de l'esport inclusiu en la societat espanyola. La implicació del Voluntariat CaixaBank també va reforçar aquesta experiència, aportant suport i presència en els partits.

CaixaBank i el seu voluntariat, motors d'inclusió

La col·laboració entre CaixaBank i el Reial Saragossa Genuine és un clar exemple de com el banc treballa per fomentar la inclusió social i l'esport. Els 25 voluntaris que van participar en la sessió d'entrenament representen la implicació directa de l'entitat amb els seus clients i amb causes socials.

Aquest tipus d'iniciatives enforteixen el compromís del banc com a agent actiu en la comunitat. Al seu torn, promouen valors de respecte, igualtat i participació a través de l'esport.

La jornada a la Ciutat Esportiva va combinar esforç físic amb moments de diversió. I és que va crear un ambient en el qual tots es van sentir part d'un projecte comú. La presència del Voluntariat CaixaBank va ser fonamental perquè aquesta experiència fos memorable, mostrant el costat humà i proper del banc.