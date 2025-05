Demostrat, CaixaBank sorprèn molts espanyols amb la seva última novetat: insòlit

CaixaBank ha fet parlar molt entre els seus clients i la societat espanyola amb una iniciativa diferent i propera. A Tenerife, voluntaris del banc es van sumar a un taller de cuina juntament amb el reconegut xef Ferran Adrià i usuaris d'Aspronte, l'entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta activitat forma part del ‘Mes Social’, un programa que busca apropar el voluntariat a la comunitat mitjançant accions solidàries i d'impacte real.

CaixaBank es posa mans a la massa amb els seus voluntaris

El taller de cuina es va desenvolupar a la seu d'Aspronte a Santa Cruz de Tenerife i va comptar amb la presència de Ferran Adrià, president d'elBullifoundation. Durant la visita, el xef va guiar un grup de joves amb discapacitat intel·lectual en la preparació d'una tradicional truita de patates. Els voluntaris de CaixaBank van acompanyar els participants, convertint l'activitat en un moment d'aprenentatge.

Aquesta col·laboració va ser especialment destacada perquè va tenir lloc durant l'estada d'Adrià a Tenerife. Allà, participava en diverses trobades amb professionals i empresaris del sector de la restauració. Per a CaixaBank, aquesta combinació entre gastronomia i voluntariat representa una forma innovadora i humana de connectar amb la societat.

El Mes Social, el motor del voluntariat CaixaBank

L'acció a Aspronte forma part de la tercera edició del ‘Mes Social’. És una iniciativa que mobilitza empleats de CaixaBank, el Grup CaixaBank i la Fundació ”la Caixa” a Canàries per involucrar-se en activitats solidàries. Durant tot maig, la plantilla s'ha sumat a projectes d'acompanyament, educació, digitalització, medi ambient, esport i cultura.

Totes les activitats estan dissenyades per respondre a les necessitats concretes de col·lectius vulnerables, mostrant el compromís real del banc amb el seu entorn més proper i els seus clients. Aquest programa, que aquest any celebra el 20è aniversari, busca fomentar l'atenció personalitzada i l'empatia entre els voluntaris i les persones amb les quals treballen.

Més que un taller, una experiència transformadora

El que fa especial aquesta iniciativa és que permet als voluntaris conèixer en profunditat realitats que sovint queden fora del radar. Participar en un taller amb persones d'Aspronte brinda una experiència humana única, que ajuda a crear consciència i a construir una societat més justa i solidària.

Per a CaixaBank, aquesta aposta va més enllà de la banca tradicional. El seu objectiu és apropar els seus empleats i clients a causes socials que marquen la diferència, amb accions que tinguin un impacte tangible. La cuina es converteix en l'escenari perfecte per compartir i aprendre junts.

El compromís social de CaixaBank

Voluntariat CaixaBank ha demostrat que la solidaritat pot ser creativa i sorprenent. Amb iniciatives com aquesta, el banc reforça la seva imatge d'entitat compromesa amb la comunitat i amb el benestar social. El ‘Mes Social’ és un reflex d'aquesta filosofia, on el banc i els seus col·laboradors treballen braç a braç per construir un millor entorn.