Verificat, CaixaBank emociona els clients amb aquesta novetat: alegria màxima el 2025

CaixaBank tornava a brillar a Expoliva 2025, la fira més important a escala mundial dedicada a l'oli d'oliva i a les seves indústries associades. L'entitat financera va reafirmar el seu lideratge en el sector olivarer amb el llançament d'iniciatives innovadores enfocades en la sostenibilitat i la internacionalització.

Durant tota la fira, CaixaBank va desplegar al seu estand un ampli ventall de solucions pensades per impulsar els seus clients en el sector. Així, destacava el paper fonamental d'AgroBank, la seva línia especialitzada en el sector agrari.

Expoliva 2025, l'escenari perfecte per donar suport a l'olivera

Amb una ferma presència a Jaén, epicentre mundial de l'oli d'oliva, CaixaBank va aprofitar la plataforma que ofereix Expoliva per fer un pas més en el seu compromís amb la indústria. El banc va oferir assessorament personalitzat per facilitar la internacionalització de les empreses del sector i va presentar eines financeres adaptades a les necessitats dels productors i empreses vinculades a l'olivera.

A més, CaixaBank va participar activament en el lliurament dels XXII Premis Internacionals Expoliva 2025. En l'acte, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank a Andalusia, va rebre el guardó Ambaixador de l'AOVE.

AgroBank, motor financer del sector olivarer

El compromís de CaixaBank amb l'olivera es canalitza a través d'AgroBank, la línia de negoci que el 2024 va facilitar a Andalusia un total de 7.242 milions d'euros. El que suposa un creixement del 30,7% respecte a l'any anterior. A tota Espanya, AgroBank va assolir un finançament de 33.548 milions, un 18% més que el 2023.

Aquesta xarxa compta amb 1.140 oficines especialitzades a tot el territori nacional, més de 350 a Andalusia, amb presència especialment forta en municipis rurals. Prop de mig milió de clients confien en AgroBank, el que representa que un de cada dos agricultors i ramaders espanyols forma part d'aquesta família financera.

CaixaBank ha reforçat la seva aposta per la innovació tecnològica i la sostenibilitat en el sector olivarer. AgroBank lidera programes com ‘AgroBank Tech Digital INNovation’, que accelera startups amb solucions tecnològiques per a l'agroindústria. També ha impulsat iniciatives per afavorir la diversitat i la incorporació de la dona rural, amb projectes com ‘Crecemos Juntas’ o la Càtedra AgroBank a la Universitat de Lleida.

La plataforma digital AgroBank HUB es va llançar per facilitar la comunicació, innovació i sostenibilitat entre els diferents agents del sector. Aquestes eines col·loquen CaixaBank com un referent indispensable per al desenvolupament de l'oli d'oliva a Espanya.