Comunicat urgent de Banco Santander: t'ho jugues tot, estigues molt atent

Banco Santander ha emès un avís a tots els seus clients per reforçar la protecció de les seves dades privades emmagatzemades al telèfon mòbil o smartphone. Aquest dispositiu guarda informació sensible que, en mans equivocades, pot comprometre la nostra seguretat financera.

Per què hem de protegir el nostre mòbil? Banco Santander, més taxatiu que mai

El telèfon mòbil s'ha convertit en una extensió de la nostra vida quotidiana. Emmagatzemem en ell contactes, fotos, missatges i, el més important, informació bancària.

Aplicacions de banca en línia, com la del Banco Santander, permeten gestionar els nostres comptes i realitzar transaccions des del palmell de la nostra mà. Tanmateix, si no protegim adequadament el nostre dispositiu, els ciberdelinqüents poden accedir a aquestes dades i utilitzar-les amb fins fraudulents.

Aquesta és la informació que guarda el teu mòbil: molt de compte

A més de les dades personals, el teu smartphone emmagatzema informació crítica. Per exemple, codis d'accés a diverses plataformes i serveis o contrasenyes d'un sol ús utilitzades en transaccions financeres.

A més, també guarda detalls de les teves targetes de crèdit o dèbit i comptes de xarxes socials que poden contenir informació sensible sobre la teva vida personal. Si un atacant obté accés al teu mòbil, podria recopilar aquestes dades i utilitzar-les per cometre fraus financers o suplantar la teva identitat a les xarxes socials.

Conseqüències d'un descuit: estigues alerta

No protegir adequadament el teu telèfon mòbil pot comportar greus conseqüències. Els delinqüents poden fer-se passar per tu en diverses plataformes i accedir als teus comptes bancàries i realització de transaccions fraudulentes. Banco Santander ofereix els següents consells per protegir el teu dispositiu i les teves dades:

Bloqueig de pantalla: Utilitza contrasenyes, patrons o reconeixement biomètric per accedir al teu mòbil.

Antivirus actualitzat: Instal·la i mantén actualitzat un programari de seguretat fiable.

Compte amb les xarxes Wi-Fi: Evita connectar-te a xarxes Wi-Fi obertes o públiques quan realitzis operacions sensibles.

Verificació d'enllaços: No facis clic en enllaços sospitosos rebuts per SMS, correu electrònic o xarxes socials.

Autenticació reforçada: Activa mètodes d'autenticació addicionals, com codis de seguretat o autenticació en dos factors.

Revisió de permisos: Verifica i limita els permisos que atorgues a les aplicacions instal·lades al teu mòbil.

Si sospites que el teu smartphone ha estat compromès o has rebut comunicacions sospitoses, contacta amb Banco Santander. Truca al número oficial d'atenció al client o visita una sucursal.

Comunica qualsevol intent d'estafa o accés no autoritzat als teus comptes. Si has estat víctima d'un delicte, presenta una denúncia davant les forces de seguretat. La protecció del teu telèfon mòbil és essencial per salvaguardar la teva seguretat financera i personal.