L'últim de Banc Sabadell et salvarà avui mateix d'alguna cosa que preocupa molt: atent

En l'era digital, les compres per Internet s'han convertit en una pràctica comuna. No obstant això, aquesta comoditat també porta amb si riscos significatius que no hem d'ignorar. Banco Sabadell, conscient de la importància de la ciberseguretat, ens ofereix consells essencials per protegir-nos en realitzar compres en línia.

Perills en comprar per Internet: Banco Sabadell s'ho pren seriosament

En adquirir productes o serveis en línia, podem enfrontar-nos a diverses amenaces. Pren nota de totes elles si no vols que et facin malbé el dia.

Phishing: Els ciberdelinqüents envien correus electrònics o missatges que semblen provenir d'entitats legítimes, com bancs o botigues reconegudes, amb l'objectiu d'obtenir informació personal o financera.

Llocs web falsos: Algunes pàgines imiten botigues oficials per enganyar els usuaris i robar les seves dades o diners.

Ciberatacs a empreses: Fins i tot grans corporacions poden patir atacs que comprometin la informació dels seus clients. Per exemple, El Corte Inglés va experimentar recentment un ciberatac que va exposar dades de milers de clients, la qual cosa va portar l'empresa a recomanar precaució davant possibles fraus.

Consells de Banco Sabadell per a compres segures a Internet

Per minimitzar riscos i garantir una experiència de compra segura, Banco Sabadell suggereix les següents mesures. Abans d'ingressar informació personal o financera, assegura't que la pàgina sigui legítima. Revisa que aparegui un cadenat a la barra d'adreces.

Opta per plataformes de pagament reconegudes que ofereixin protecció al comprador, com PayPal o Apple Pay. Aquestes opcions afegeixen una capa addicional de seguretat en no compartir directament les dades de la teva targeta amb el venedor.

Les actualitzacions solen incloure pegats de seguretat que corregeixen vulnerabilitats. Assegura't que el teu sistema operatiu, navegador i programes de seguretat estiguin al dia. Evita fer clic en enllaços sospitosos o proporcionar informació en llocs de dubtosa procedència.

Empra combinacions de lletres, números i símbols que no siguin fàcils d'endevinar. Evita usar la mateixa contrasenya en múltiples llocs.

El gest prohibit que has d'evitar

Un dels errors més comuns i perillosos en comprar en línia és ingressar dades personals o financeres en llocs no segurs o desconeguts. Aquest simple gest pot obrir la porta a fraus i robatoris d'identitat. Per això, és crucial assegurar-se de la legitimitat de la pàgina abans de proporcionar qualsevol informació sensible.

La ciberseguretat és un aspecte fonamental en les nostres activitats digitals diàries. Seguint els consells de Banco Sabadell i mantenint una actitud vigilant, podem gaudir dels avantatges de les compres per Internet sense comprometre la nostra seguretat.