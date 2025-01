CaixaBank alleuja milions de clients: fes això sempre i no tindràs males notícies

Les estafes conegudes com a "cartes nigerianes" han evolucionat amb el temps, adaptant-se a noves tecnologies i contextos. Originalment, aquestes estafes consistien a rebre una carta o correu electrònic d'algú que afirmava ser un funcionari o familiar d'un personatge adinerat. Ho feien sol·licitant ajuda per transferir una gran suma de diners a canvi d'una recompensa.

No obstant això, en l'actualitat, els ciberdelinqüents han refinat els seus mètodes, utilitzant tècniques més sofisticades per enganyar les seves víctimes. CaixaBank, compromès amb la seguretat dels seus clients, ha implementat diverses mesures per protegir-los d'aquestes i altres estafes.

CaixaBank vol estalviar-te disgustos: molt de compte amb les 'cartes nigerianes'

L'entitat ofereix informació detallada sobre pràctiques fraudulentes com el smishing, que combina missatges SMS amb intents de phishing per obtenir dades personals o financeres dels usuaris.

En la seva pàgina web, CaixaBank explica com identificar i prevenir aquests atacs. I ho fa aconsellant desconfiar de missatges que transmetin urgència o que ofereixin premis inesperats.

Molt de compte amb aquesta altra estafa: CaixaBank et dona un cop de mà

A més, CaixaBank alerta sobre el frau del "fals gestor", on delinqüents es fan passar per empleats del banc per obtenir informació confidencial dels clients. Aquests estafadors utilitzen trucades telefòniques, missatges SMS o correus electrònics per comunicar una suposada emergència amb el compte bancari del client. Ho fan sol·licitant dades sensibles com contrasenyes i claus bancàries.

L'entitat recorda que mai no sol·licitarà informació confidencial per canals no segurs. I recomana als clients mantenir-se informats sobre els nous mètodes que utilitzen els delinqüents per evitar caure en les seves trampes.

Consells de CaixaBank per no caure en les urpes dels estafadors

Per començar, desconfia de missatges inesperats que ofereixin grans sumes de diners, herències, fortunes o premis de loteria. Si sembla massa bo per ser veritat, probablement ho sigui.

No comparteixis informació personal o financera a través de canals no segurs. Els bancs mai no sol·liciten contrasenyes ni dades confidencials per correu electrònic, SMS o trucades telefòniques.

Verifica l'autenticitat de qualsevol comunicació que rebis. Si tens dubtes, contacta directament amb el teu banc utilitzant els canals oficials.

Mantén-te informat sobre les diferents modalitats de ciberfrau. Conèixer les tàctiques dels estafadors t'ajudarà a reconèixer i evitar possibles enganys.

CaixaBank ofereix recursos i assessorament per ajudar els seus clients a protegir-se contra el ciberfrau. L'entitat proporciona informació actualitzada sobre les últimes amenaces i consells pràctics per mantenir la seguretat en l'entorn digital.

La prevenció i l'educació són les millors eines per evitar caure en estafes com les "cartes nigerianes". Seguint les recomanacions de CaixaBank i mantenint-te alerta, podràs protegir-te dels intents de frau i garantir la seguretat de les teves dades i els teus diners.