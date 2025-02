CaixaBank salva 'in extremis' a milers de clients: ja no picaràs mai més

En un món cada cop més digital, les estafes financeres s'han tornat més sofisticades i perilloses. Recentment, CaixaBank ha emès una alerta urgent als seus clients per protegir-los de les anomenades "inversions fantasma", una modalitat d'estafa que pot posar en risc els teus estalvis.

Les inversions fantasma són ofertes fraudulentes que prometen alts retorns en poc temps. Els estafadors es presenten com a gestors d'inversió o bròkers i contacten les víctimes. Ho fan a través de trucades telefòniques, correus electrònics o missatges de text.

CaixaBank no ho adverteix més: alerta de les inversions fantasma

Un cop aconsegueixen captar l'atenció, sol·liciten una petita inversió inicial, com 200 euros, per "començar a invertir". Posteriorment, proporcionen accés a una aplicació o lloc web fals on la víctima pot "veure" el creixement de la seva inversió.

Convinguts de la rendibilitat, els estafadors demanen més diners. Finalment, quan la víctima intenta recuperar els seus fons, descobreix que ha estat enganyada i que els estafadors han desaparegut.

Així actuen aquests estafadors: tingues-ho molt clar

Els delinqüents empren diverses tècniques per manipular les víctimes. Per exemple, creen una sensació d'urgència, insten la víctima a actuar ràpidament per no "perdre una oportunitat única".

Promeses falses: Ofereixen rendiments financers elevats en terminis curts, una cosa que sol ser massa bona per ser certa.

Manipulació de xifres: Presenten dades falses o manipulades que aparenten demostrar la rendibilitat de la inversió.

Com guardar els teus diners amb la màxima seguretat

Si algú et promet alts retorns en poc temps, és probable que sigui una estafa. Tampoc facilitis les teves claus bancàries, contrasenyes o dades personals a través de canals no segurs com trucades telefòniques, correus electrònics o missatges de text.

Mantén els teus dispositius segurs, instal·la i actualitza regularment programari antivirus i evita descarregar programes de fonts desconegudes. Si tens dubtes sobre una inversió o una oferta financera, contacta directament amb la teva entitat bancària a través de canals oficials.

Per realitzar inversions de manera segura, diversifica les teves inversions. Abans d'invertir, comprèn el producte, els riscos associats i les condicions del mercat. Busca assessorament financer d'experts o entitats reconegudes per prendre decisions informades.

La protecció dels teus estalvis és responsabilitat tant de les entitats financeres com dels propis clients. Mantén-te informat i alerta per evitar caure en estafes que puguin comprometre la teva seguretat financera.