CaixaBank emociona els seus clients després de confirmar la notícia: els ve de perles

CaixaBank ha anunciat una iniciativa solidària que ha estat àmpliament aplaudida. Per cada accionista que participi en la Junta General d'Accionistes del pròxim 11 d'abril, l'entitat donarà certa quantitat al Pla de Resposta de Creu Roja. Aquest està destinat als afectats per la DANA a València.

Aquesta acció demostra el compromís de CaixaBank amb les comunitats afectades i reforça la seva responsabilitat social corporativa. ​A més, també brinda un alleujament tangible a aquells que més ho necessiten en aquests temps difícils.

El gest de CaixaBank amb els afectats per la DANA: 5 euros per participant

La DANA que va colpejar València va deixar moltes persones en situacions difícils. En resposta, CaixaBank ha decidit vincular la participació dels seus accionistes en la pròxima Junta General amb una contribució econòmica significativa.

Per cada accionista que voti o delegui el seu vot, l'entitat aportarà 5 euros al Pla de Resposta de Creu Roja. Aquesta iniciativa busca incentivar la participació activa dels accionistes mentre es brinda suport a aquells que més ho necessiten. ​

Creu Roja ha estat treballant intensament a les zones afectades per la DANA a València. Amb les donacions rebudes, l'organització ha superat les 1.000 assistències setmanals a les víctimes, proporcionant ajudes econòmiques directes a través de targetes bancàries per cobrir necessitats bàsiques.

Altres mesures adoptades per CaixaBank des de la DANA

A més de la donació, CaixaBank ha implementat diverses accions per donar suport als damnificats. Es va habilitar una línia de més de 2.500 milions d'euros per a empreses afectades per la DANA per facilitar la reparació de danys i assegurar la continuïtat de les seves activitats. ​

L'entitat va anticipar el cobrament d'indemnitzacions de les companyies asseguradores, permetent a famílies i negocis accedir ràpidament a les compensacions necessàries. Per facilitar l'accés a l'efectiu, CaixaBank va permetre retirar diners sense comissions en caixers de la província de València durant un temps, beneficiant clients d'altres entitats. ​

A través d'AgroBank, es va posar en marxa una línia de més de 300 milions d'euros per recolzar agricultors i ramaders afectats. ​I el programa de Voluntariat CaixaBank es va mobilitzar per assistir en els municipis més afectats, col·laborant en tasques de neteja i restauració d'infraestructures. ​

Plans futurs de CaixaBank

En els pròxims mesos, CaixaBank continuarà avaluant les necessitats de les comunitats afectades, explorant noves formes de col·laboració amb organitzacions com Creu Roja i Càritas. L'entitat reafirma el seu compromís d'estar al costat dels seus clients i de la societat en moments difícils. Implementant mesures que contribueixin a la recuperació i al benestar de tots els afectats.​