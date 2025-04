Anunci oficial de CaixaBank a milers d'espanyols: aviat tindran grans beneficis

Els clients de CaixaBank poden estar d'enhorabona. I és que l'entitat bancària catalana no deixa d'implicar-se en noves accions socials, per alegria de tots els espanyols. En aquesta ocasió, s'ha aliat amb la Cambra de Valladolid per canviar el panorama del sector tecnològic a la regió.

El passat divendres, durant l'Esmorzar Dualiza, un esdeveniment amb la Junta de Castella i Lleó i l'Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática (AVEIN), es van donar a conèixer importants conclusions. Especialment sobre com millorar la competitivitat de les empreses tecnològiques i la formació de nous professionals en aquest àmbit.

La clau? Un enfocament renovat en la Formació Professional (FP) i un compromís ferm amb la formació de talent local.

La falta de talent, un repte creixent per a CaixaBank

La tecnologia avança a passos de gegant, i amb ella, la demanda de professionals qualificats continua augmentant. No obstant això, hi ha un gran problema: la falta de talent especialitzat. Especialment en àrees clau com la ciberseguretat, el Big Data, la intel·ligència artificial i el màrqueting digital.

Durant la reunió, els assistents van coincidir a assenyalar que l'escassetat d'aquests professionals ha arribat a un punt crític. Un dels temes més destacats va ser la fuga de professionals cap a Madrid. Una situació que està afectant especialment les empreses de Valladolid.

Amb Madrid tan a prop, els joves se senten atrets per les millors oportunitats laborals que la capital els ofereix. Això està deixant les empreses de la regió amb dificultats per cobrir llocs essencials. I posa en perill la seva competitivitat en un mercat global cada vegada més exigent.

La solució que s'està considerant per fer front a aquest dèficit de talent és potenciar la Formació Professional, en particular en l'àmbit tecnològic. A l'Esmorzar Dualiza, es va suggerir que aquesta formació ha d'adaptar-se a la rapidesa dels canvis del sector. Així, seria necessari oferir programes actualitzats que preparin els joves per als llocs més demandats en tecnologia.

Una de les propostes més innovadores va ser la creació de la figura del tutor d'empresa mancomunat, que permetria que un sol tutor guiés diversos estudiants en diferents empreses. Això facilitaria la formació pràctica i alleujaria la càrrega de les petites i mitjanes empreses. I és que moltes vegades no tenen els recursos per assumir un tutor propi.

Una aposta de CaixaBank pel futur

El més interessant és que les mateixes empreses s'han mostrat disposades a implicar-se més en la formació des del principi. Molts empresaris coincideixen en la importància d'orientar els joves des dels seus primers anys d'estudi. Una cosa que ajudaria a reduir els alts nivells d'abandonament en alguns cicles de Grau Mitjà.

A més, les empreses no només volen formar els estudiants. Alhora, la intenció és mantenir-los dins de les seves organitzacions un cop finalitzat el cicle escolar.

Les empreses de Valladolid estan llestes per oferir oportunitats reals als estudiants, permetent que aquests s'integrin de ple en el mercat laboral un cop completada la seva formació. La possibilitat que els estudiants continuïn treballant en les mateixes empreses després de finalitzar la seva formació no només beneficiaria els joves. I és que ajudaria les empreses a comptar amb professionals millor preparats i adaptats a les seves necessitats.