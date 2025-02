Bones notícies d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda: t'estalviaràs un dineral

Hisenda ha introduït una deducció en la Declaració de la Renda que pot suposar un estalvi significatiu per a aquells que apostin per la mobilitat sostenible. Si estàs pensant en comprar un cotxe elèctric, aquesta és la teva oportunitat per beneficiar-te d'incentius fiscals i reduir la teva factura fiscal.

Novetat d'Hisenda: deducció del 15% per la compra de vehicles elèctrics

El Govern ha aprovat una deducció del 15% en l'IRPF per a aquells contribuents que adquireixin un vehicle elèctric. Aquesta mesura estarà vigent durant tot l'any 2025 i té com a objectiu fomentar la transició cap a una mobilitat més ecològica.

El límit de la base de deducció s'ha elevat de 32.000 a 35.000 euros. El que significa que pots deduir fins a 5.250 euros en la teva declaració de la renda.

Avantatges d'adquirir un cotxe elèctric

A més de l'evident benefici mediambiental, la compra d'un cotxe elèctric comporta avantatges econòmics notables. L'electricitat és més econòmica que els combustibles fòssils, reduint la despesa en energia. Els vehicles elèctrics tenen menys components mecànics, cosa que disminueix les avaries i els costos de manteniment.

A més de la deducció en l'IRPF, existeixen ajudes directes com el Pla Moves III. Aquest ofereix subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics.

Com aplicar la deducció en la Declaració de la Renda?

Per beneficiar-te d'aquesta deducció en la teva declaració de la renda, segueix aquests passos. Pren nota de tots ells i obtindràs el teu benefici fiscal.

Conserva la factura de compra: És fonamental guardar la factura del vehicle elèctric adquirit, ja que serà el document que acrediti la compra.

Verifica el compliment de requisits: Assegura't que el vehicle compleix amb les especificacions tècniques exigides per Hisenda per ser considerat deduïble.

Aplica la deducció en la declaració: En realitzar la Renda, inclou la deducció del 15% en l'apartat corresponent a inversions en mobilitat sostenible.

Altres deduccions relacionades amb la mobilitat sostenible

A més de la deducció per la compra de vehicles elèctrics, existeixen altres mesures fiscals que incentiven la mobilitat sostenible. Per exemple, s'ha millorat la deducció per inversió en sistemes de recàrrega d'alta potència.

Des de gener, s'aplica un percentatge de deducció incrementat en 5 punts percentuals per a punts de recàrrega amb una potència que superi els 50 kW. Hisenda ofereix diverses oportunitats perquè els contribuents es beneficiïn en apostar per la mobilitat sostenible. Aprofitar aquestes deduccions no només representa un estalvi econòmic, sinó que també contribueix a la cura del medi ambient.