BBVA salva la vida a milers de clients: increïble, li ho agrairan tota la vida

En temps on les comissions bancàries s'han convertit en una molèstia constant per a molts usuaris, BBVA ha fet un pas endavant. I tot, per oferir una solució que allibera els seus clients d'aquestes despeses. L'entitat ha llançat un avís important: el seu Compte Online Sense Comissions està disponible per a nous clients que desitgin evitar càrrecs innecessaris.

BBVA ho confirma a milions de clients: oblida't de pagar més del compte

El Compte Online Sense Comissions de BBVA és una opció ideal per a aquells que busquen simplicitat i estalvi. No requereix domiciliar nòmina ni rebuts, ni mantenir un saldo mínim. A més, inclou una targeta de dèbit Aqua sense cost d'emissió ni manteniment, i permet realitzar transferències online gratuïtes dins de l'Espai Econòmic Europeu.

Obrir aquest compte és un procés senzill i completament digital. Només necessites ser major de 18 anys, residir a Espanya i no ser client actual de BBVA. Pots fer-ho a través de la web o l'app de BBVA, utilitzant un sistema d'identificació per videotrucada i selfie.

Avantatges exclusius que altres bancs no ofereixen

BBVA ha incorporat beneficis addicionals per fer aquest compte encara més atractiu. Per exemple, ofereix la possibilitat d'obrir un segon compte gratuït per organitzar millor les teves finances. A més, si decideixes domiciliar la teva nòmina o pensió per un import superior a 800 €, pots obtenir una bonificació de 400 euros.

Per als joves d'entre 18 i 29 anys, el banc ofereix el Pack Viatges gratis, que permet estalviar en comissions en utilitzar la targeta a l'estranger. BBVA ha demostrat un compromís ferm amb la transparència i la satisfacció del client. En eliminar les comissions i oferir serveis addicionals sense cost, l'entitat busca facilitar la gestió financera dels seus usuaris i evitar despeses extra.

Un gest que els clients reconeixen

Aquesta iniciativa de BBVA ha estat rebuda positivament pels usuaris, que valoren la possibilitat de gestionar les seves finances sense preocupar-se per comissions ocultes o condicions complicades. El banc ha aconseguit un reconeixement per part dels seus clients, que agraeixen aquest enfocament centrat en les seves necessitats.

Si estàs buscant un compte bancari sense comissions, fàcil d'obrir i amb avantatges exclusius, el Compte Online Sense Comissions de BBVA és una opció que val la pena considerar. Amb el seu compromís cap als clients i l'eliminació de despeses innecessàries, BBVA es posiciona com una entitat que realment entén i respon a les necessitats dels seus usuaris.